Perseguita l'ex moglie e l'aggredisce verbalmente al centro commerciale: in udienza parla la vittima

| 07:29 - 23 Giugno 2018

L'ex marito iniziò a perseguitarla, dopo la sua decisione di lasciare l'abitazione di famiglia, assieme alla figlia minorenne, per tornare a vivere dai propri genitori. La donna, che ha denunciato l'ex coniuge, un 49enne imprenditore residente nel riminese, ha parlato in udienza giovedì 21 giugno. Ha raccontato altri episodi, non presenti in denuncia, a carico dell'uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia e difeso dall'avvocato Raffaele Moretti. Il 49enne, a causa anche dell'abuso di alcool, fu protagonista di alcune scenate di gelosie nel negozio gestito dalla donna. In un'occasione entrò furibondo al centro commerciale "Le Befane" di Rimini, mentre lei era in compagnia di alcune amiche: diede in escandescenze, cercando di indurla in uno stato di soggezione e di spingerla a tornare con lui. Per riallacciare quella relazione ormai finita, la tempestava anche di telefonate ed sms, con minacce di morte, ma dicendole anche di volersi suicidare, nel tentativo di impietosirla. Il processo è stato rinviato in autunno.