Minacciò compagna e suocera: "Ti sciolgo nell’acido e ti ammazzo". Condannato a 2 anni e 6mila euro di risarcimento

Cronaca

Rimini

| 21:34 - 21 Giugno 2018

E' stato riconosciuto colpevole un 42enne pugliese, accusato di minacce e lesioni aggravate, nonché di maltrattamenti in famiglia, nei confronti dell'ex compagna. Il giudice ha disposto condanna a 2 anni di reclusione, pena non sospesa, una provvisionale di 6000 euro da versare immediatamente alla persona offesa del reato (rappresentata dagli avvocati Fiorenzo e Alberto Alessi), mentre un successivo processo civile definirà un' altra somma a titolo di risarcimento danni. L'imputato è ai domiciliari in Puglia. Terminata la relazione con la compagna, iniziò a sfogare la propria aggressività e gelosia, alzando le mani anche contro l'ex suocera, presa a schiaffi, e contro il nuovo fidanzato della sua ex, colpito con un pugno. Alla sorella, che aveva preso le difese dell'ex cognata, il 42enne inviò sul telefono cellulare una foto del volto di Gessica Notaro, dopo l'aggressione con l'acido. Ma prima ancora del tragico fatto successo alla showgirl riminese, il 42enne aveva minacciato l'ex compagna di sfregiarla con l'acido. Minaccia di simile tenore riservata ancora all'ex suocera, alla quale disse che l'avrebbe uccisa, sciogliendola nell'acido.