Stop a coppia gay per riconoscimento figli, Arcigay Rimini: "Sindaco segue orme di Trump e Re Erode

Attualità

Coriano

| 17:07 - 21 Giugno 2018

"Mimma Spinelli, che in privato in anni passati millantava aperture sui temi dei diritti Lgbt, oggi segue le orme di Trump e di Re Erode e si vanta sui giornali di aver privato due bambini dei loro diritti fondamentali, cioè di avere adulti responsabili che abbiano il dovere congiunto di mantenerli, educarli e farli crescere sereni e amati. E perché? Perché questi bambini hanno due papà". Lo scrive Marco Tonti, presidente di Arcigay Rimini 'Alan Turing', intervenendo sulla decisione del sindaco di Coriano. Per Arcigay "la sindaca Spinelli vuole solo bambini di 'serie A' nel suo comune, gli altri li priva di diritti e se ne vanta pure mettendo a repentaglio la loro serenità e la loro riservatezza. Ma non ci sono bambini di sere A o di serie B, e ci auguriamo che i corianesi siano persone più di buon senso della loro sindaca e che sapranno essere solidali con questa famiglia e proteggerla almeno umanamente dalle strumentalizzazioni politiche. Se avesse fatto il suo dovere istituzionale e si fosse informata come si deve avrebbe poi scoperto che il ministro Fraccaro, a nome di Salvini, ha stabilito che le trascizioni di figli di famiglie arcobaleno sono legittime e che non possono essere annullate se non con una legge (che sarebbe tipo quelle razziali del Ventennio fascista, tanto per intenderci)".