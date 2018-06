Novafeltria, musica e danze nell'atmosfera magica del solstizio: torna la 'Notte dei 100 catini'

Eventi

Novafeltria

| 16:53 - 21 Giugno 2018

Sabato 23 giugno torna a Novafeltria la tradizionale festa de "La notte dei 100 catini " giunta alla sua 31° edizione e attesa da molti con curiosità per originalità delle scenografie e degli spettacoli messi in atto da amici della festa. Quest'anno la festa è dedicata al mito della Cerva dalle corna d'oro di cui la Dea Diana e' invidiosa. Sarà Eracle a catturarla ed ucciderla e riportarla al Tempio. È' la rivisitazione del mito classico-celtico. Ginetta Bianchi, ideatrice e instancabile mattatrice della festa, la descrive così: " Una festa impensabile da vedere con i propri occhi per lasciarsi prendere dalle sue atmosfere. Elegante il corteo delle Dame Bianche della notte. Emozionante il rito dell'acqua lustrale e del comparatico. Dominante su tutto la bellezza delle erbe e dei fiori. Magica ed inquietante per i più piccoli la strega che vola sulla folla. La notte dei 100 catini è una festa dove la tradizione sconfina nel mito. Il mito celtico si innesta, come in un abbraccio, nella ancora viva tradizione, Dove il ricordo tramandato di madre in figlia prende forma in singolari rappresentazioni. Anche la musica celtica si alterna armoniosamente alla musica del Salento e alla musica operistica. Una festa che oserei definire celtico-mediterranea".

Completano ed arricchiscono la festa le danze preparate da Ludovica Amati ed Arcangela Spenillo. Musiche e balli della tradizione salentina con il gruppo Taranta Niura. Si potrà ballare e cenare sotto il cielo, nella notte del Solstizio.