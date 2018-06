Gran gala del motorsport al Misano World Circuit. Weekend di gare internazionali

Sport

Misano Adriatico

| 16:17 - 21 Giugno 2018

Un gran gala del motorsport chiuderà il prossimo weekend a Misano World Circuit un mese di giugno all'insegna di appuntamenti automobilistici internazionali, ma anche di spettacoli e businnes. Da venerdì 22 a domenica 24 giugno fari accesi sul Blancpain Gt Series, evento di profilo mondiale con la classe definita la 'F1 a ruote coperte' che vedrà fronteggiarsi, nel formato Sprint, 22 vetture in pista. In gara tutti i grandi brand delle fuoriserie: Aston Martin, Ferrari, Lexus, Lamborghini, Audi, Jaguar, Mercedes, Bentley, BMW, Mc Laren. Attese le gare del Lamborghini Super Trofeo Europa, che nel 2018 festeggia la sua 10/a edizione e a Mwc vedrà il terzo doppio appuntamento stagionale dei sei previsti. Dopo Monza e Silverstone, la serie continentale torna in Italia e proporrà uno schieramento di quasi 50 vetture. GT4 European Series è un campionato nato nel 2006. Inizialmente sviluppatosi in Olanda e in Germania, oggi è un ideale trampolino di lancio per piloti giovani e talentuosi. Complessivamente saranno 44 le auto in pista. Il GtSport Club, campionato fondato nel 2015, garantisce il fascino di una competizione con auto di grande potenza in un'esclusiva atmosfera da paddock per i gentleman driver. Completa il programma, domenica, il debutto in pista delle smart EQ fortwo e-cup, protagoniste nel primo trofeo monomarca 100% elettrico. L'evento rientra anche nel programma del 4/o Festival dell'Industria e dei Valori d'Impresa di Confindustria Romagna, con la presenza di una delegazione di imprenditori romagnoli.