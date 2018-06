VIDEO: l'ex colonia bolognese torna a vivere, ricco cartellone di eventi in programma per l'estate

Cronaca

| 15:47 - 21 Giugno 2018

Si scrive “Riutilizzasi Colonia Bolognese”, si legge riconsegna alla città di uno spazio storico abbandonato grazie a un progetto di rigenerazione urbana. La colonia di Miramare sarà infatti teatro di una serie di eventi musicali, teatrali e cinematografici che si protrarranno tutta l’estate, dal 24 giugno e sino al 21 settembre. Il tutto grazie alla disponibilità della curatela fallimentare della Cmv, impresa dichiarata fallita nel dicembre scorso, che in attesa la struttura venga acquistata e riqualificata ha deciso di metterla temporaneamente a disposizione de “Il Palloncino Rosso”, associazione di promozione sociale che sin dalla sua nascita, nel 2015, si occupa appunto di rigenerazione urbana. Una sinergia che, attraverso il successivo coinvolgimento di una pluralità di soggetti rappresentativi della società civile, ha realizzato un ricco cartellone di appuntamenti a carattere sociale e culturale che renderà vivo il luogo e, al contempo, lo sottrarrà al degrado e a situazioni di illegalità di cui è stato troppe volte vittima. Il primo di questi appuntamenti è in programma domenica prossima, a partire dalle 15.30 con ritrovo al Ponte di Tiberio, dove partirà un Ciclotour che dalla città arriverà al mare per riscoprire l’architettura delle colonie marine riminesi raccontate dall’architetto Silvia Capelli.