| 15:43 - 21 Giugno 2018

Da giovedì 21 giugno personale della Polizia ha iniziato a pattugliare, anche in bicicletta, i parchi, il lungomare e il centro cittadino. Al fine di garantire un miglior controllo del territorio, in sella alle bicilette della Polizia di Stato, vigileranno sulla sicurezza di cittadini e turisti. Potendosi infatti muovere rapidamente da una zona all’altro, potranno garantire, in sicurezza, qualsiasi tipologia d’intervento, in maniera veloce ed ecologica.