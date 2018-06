Rimini, Gnassi: 'Compasso d’Oro, un premio al talento'. Due riminesi portano alto il nome della città

Attualità

Rimini

| 15:32 - 21 Giugno 2018

La dichiarazione del Sindaco di Rimini Andrea Gnassi sull’assegnazione ai riminesi d’adozione Nico Colucci e Leonardo Sonnoli del “Compasso d’Oro 2018”:

Un premio al talento, capace di esprimersi attraverso le immagini, le linee, le luci. Due riminesi d’adozione portano alto il nome della città raccogliendo il più importante premio assegnato nel mondo del design, campo che rappresenta una delle massime espressioni dell’eccellenza made in Italy nel mondo. L’assegnazione del Compasso d’oro a “Matera Cityscape”, il progetto editoriale curato dall’architetto fotografo Nico Colucci e dal graphic designer Leonardo Sonnoli ci rende orgogliosi, perché simboleggia la creatività di una terra che trasforma la conoscenza in arte, capace di guardare alle radici proiettandosi nella contemporaneità. Sonnoli e Colucci sono accomunati oltre che da uno straordinario talento dal fatto di aver scelto Rimini per sviluppare le proprie vocazioni e dare sfogo al loro genio artistico. Hanno scelto la nostra città per consolidare il proprio percorso lavorativo ed espressivo, ritagliandosi uno spazio nel panorama non solo italiano, ma internazionale. Per Sonnoli poi, con cui ci lega una lunga collaborazione, il premio di quest’anno è una conferma, dopo il Compasso d’oro già ricevuto nel 2011. A Sonnoli e Colucci quindi vanno i miei complimenti e un ringraziamento per essere ambasciatori della visione, del talento e delle capacità della nostra terra.