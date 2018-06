Autobus gratis per studenti riminesi nei mesi estivi, accordo con Provincia e Comune

Attualità

Rimini

| 15:18 - 21 Giugno 2018

Per favorire la mobilità degli studenti con il trasporto pubblico anche nel periodo estivo, promuovendo la sicurezza stradale e diffondendo ulteriormente l’utilizzo del mezzo pubblico fra i ragazzi anche per motivi di svago, è stato sottoscritto un accordo con Provincia e Comune di Rimini.

Tutti i ragazzi che hanno sottoscritto per l’anno scolastico 2017/18 un abbonamento Mi Muovo Start Romagna 10 mesi valido in 1 o più zone, potranno utilizzare gratuitamente tutti i servizi bus dell’intera rete Start Romagna (bacini di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna) a partire dal 1° luglio fino al 31 agosto 2018, indipendentemente dal percorso acquistato per recarsi a scuola.

L’abbonamento Mi Muovo 2017/2018 viene pertanto automaticamente rinnovato per i due mesi di promozione (luglio e agosto 2018) senza necessità di procedere ad operazioni di ricarica o di sportello.

Con l’allineamento del bacino di Rimini alle tariffe regionali del trasporto pubblico, per il prossimo anno scolastico saranno messi in vendita unicamente abbonamenti Mi Muovo Under 26 con validità 12 mesi. Saranno adottate dagli Enti Locali agevolazioni per favorire la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti, tra cui l’introduzione del criterio ISEE (già deliberato da parte dei Comuni di Rimini e Misano).