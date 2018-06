Comune di Rimini prosegue nel potenziamento della Polizia Municipale: dal 2011 in servizio 69 nuovi agenti

Attualità

Rimini

| 13:25 - 21 Giugno 2018

Blocco della mobilità in uscita, assunzione di nuovo personale, sono i punti cardine attraverso cui il Comune di Rimini cercherà di accrescere l’efficacia dell’azione della Polizia municipale impegnata quotidianamente nel controllo del territorio comunale e nel contrasto di alcuni fenomeni, dalla prostituzione, all’abusivismo commerciale, dalla contraffazione di prodotti e di marchi, alla violazioni delle norme sulla somministrazione di alimenti e bevande.





La Giunta comunale ha infatti licenziato nell’ultima seduta la direttiva in materia di organizzazione del lavoro della Polizia municipale e di rafforzamento del contingente di personale assegnato al Corpo della Polizia municipale elaborata dalla Direzione del Personale dell’ente. Va detto che quello della Polizia municipale è stato il settore comunale in assoluto dove nel corso degli ultimi due mandati amministrativi (2011-2016 e 2016-2021) il Comune di Rimini ha effettuato ogni sforzo per rafforzare la risposta funzionale e organizzativa della PM assumendo dal 2011 a oggi presso il Corpo della Polizia municipale ben 69 nuovi operatori, mentre nello stesso periodo si sono dimessi o sono andati in pensione 36 dipendenti. Ma l’aumento dei compiti e delle competenze, rende sempre più complesso il lavoro dell’intero organico che attualmente raggiunge le 210 unità tra Comandante, Commissari, Ispettori e vice ispettori (19), agenti (183), ausiliari del traffico (6).





Uno sforzo importante soprattutto considerando che nel periodo indicato 2011 – 2017 la possibilità di assumere per gli enti locali è stata fortemente limitata dalle norme di finanza pubblica, che hanno imposto un turn over estremamente contenuto rispetto alla dinamica delle cessazioni del personale dal servizio. Solo in tempi recenti, per il solo personale adibito ai compiti di polizia locale, il turn over è stato portato al 100% delle cessazioni verificatesi nell’anno precedente, mentre quello relativo al rimanente personale è fermo al 25%. Un quadro limitante su cui ha poi inciso fortemente l’istituto della mobilità volontaria, ovvero la possibilità che consente al dipendente una volta assunto di essere trasferito ad altro ente.





Per questi motivi la Giunta ha approvato una serie d’azioni la prima delle quali è stato proprio il blocco della mobilità volontaria in uscita del personale del Corpo, così da contenere nell’immediato ulteriori riduzioni dell’organico e non vanificare le previste misure di potenziamento dei servizi.





A questo primo provvedimento il Comune di Rimini si impegnerà anche con l’ assunzione di nuovo personale presso il Corpo, tramite utilizzazione della capacità d’assunzione generata dalle cessazioni di personale anche diverso da quello di Polizia municipale.