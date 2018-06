Gessica Notaro e Valerio Massimo Manfredi tra i protagonisti del festival del giallo di Cattolica

Attualità

Cattolica

12:57 - 21 Giugno 2018

Se è vero che l'assassino ritorna sempre sul luogo del delitto, il Giallo da 45 anni torna puntuale a Cattolica, dal 25 al 30 giugno quest'anno in piazza Roosevelt.





È stato presentato stamane MystFest, Festival internazionale del giallo e del mistero di Cattolica - 45esimo Premio Gran Giallo Città di Cattolica, propone una settimana densa di appuntamenti, tra spettacoli, performance, letture, proiezioni e talk che tengono insieme tutte le anime del Giallo.





La conferenza stampa - cui erano presenti il Sindaco di Cattolica Mariano Gennari, il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi, l'Assessore alla Cultura di Cattolica Valeria Antonioli, il Tenente Colonnello Giuseppe Sportelli, il Direttore artistico di MystFest Simonetta Salvetti, Stefano Bucello di CinemadaMare Stefano Bucello – è stata l'occasione per ricordare la lunga storia di MystFest.





Indiscutibile punto di riferimento nel panorama italiano dei concorsi dedicati al giallo e al noir, il festival è nato nel 1973 grazie alla felice intuizione dell'indimenticabile Enzo Tortora, con Alberto Tedeschi, storico direttore de Il Giallo Mondadori – partner del MystFest - e Oreste del Buono, e ha visto numerosi giovani giallisti cimentarsi nella competizione diventando il trampolino di lancio di grandi autori quali Loriano Macchiavelli, Bruno Gambarotta, Corrado Augias, Eraldo Baldini, Andrea G.Pinketts, Carlo Lucarelli,solo per citarne alcuni. Una prestigiosa vetrina cui si aggiunge il premio Alberto Tedeschi, ulteriore pista di decollo per aspiranti scrittori del genere, e la prima edizione del premio Alan D. Altieri, dedicato alla memoria dello scrittore e amico del premio prematuramente scomparso un anno fa.





MystFest 2018 inizia lunedì 25 giugno alle 19,30 conSardoncino Assassino, particolarissimo party di benvenuto in collaborazione con la Cooperativa Casa del Pescatore di Cattolica eBirra Viola, in occasione della tappa cattolichina di CinemadaMare, il più grande raduno di giovani filmmaker al mondo, diretto da Franco Rina. Quindi i pugnali si trasformeranno in matite e la serata proseguirà con "Chrome Scene - tutti i colori del giallo e del noir" a cura del collettivo Becoming X, disegnatori coordinati da Daniele Pampanelli. Al disegno farà da contraltare la musica grazie al saxofonista Pedro Spallati e al Dj cattolichino Gerbo, le cui note faranno da sfondo alle performance.





A dare avvio alle 21 a una serata tutta a base di cinema e musica, martedì 26 giugno saranno Carlo Lucarelli, scrittore, autore televisivo e i giovani artisti e creativi nostrani Duba, produttore discografico e Carlo Masini, presidente del Circolo del cinema Toby Dammit che introdurranno Soundtracks - Cinema misterioso,sonorizzazione dei grandi capolavori del cinema giallo e del mistero a cura del chitarrista e cantante Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò, Stefano Pilia bassista degli Afterhours, Nicola Manzan di Bologna Violenta e Massimo Pupillo, bassista degli Zu. La serata si concluderà al porto di Cattolica con il Lamparino in Giallo after party.





Anche in questa edizione ampio spazio sarà riservato ai più piccoli con Era una notte buia e tempestosa ... Il Giallo visto dai bambini. L'appuntamento è per mercoledì 27 giugno alle 20,30 con la proiezione di "Corti di Classe", lavori realizzati dai bambini di Cattolica diretti dal regista Alessandro Nunziata, il tutto accompagnato dall'intrattenimento artistico di Ludobus Artebus. Da non perdere l'omaggio di "Piccoli Brividi", titoli della collana cult edita da Mondadori e le dolcezze della Pasticceria Staccoli per i più scafati tra i detective in erba. La serata si concluderà con la proiezione di un film d'animazione per tutti i piccoli giallisti.





Letteratura e cinema, thriller e horror sono i protagonisti della serata di giovedì 28 giugno dalle 21. Si inizia con la presentazione di"Tutto quel buio", il nuovo libro di Cristiana Astori, "una scrittrice di storie lucide e taglienti, una stella brillante che diffonde rapida il suo chiarore nei cieli della letteratura" per usare la definizione che lo scrittore Joe R. Lansdale ha dato dell'autrice. La serata, introdotta dal narratore della storia del cinema Joe Denti, continuerà con la proiezione di Parasitic Twin (2018), pellicola di Claudio Zamarion alla presenza del regista, dell'attrice Giulia Martina Faggioni e del compositore delle musiche Giacomo Trovaioli. Con loro anche Franco Forte nella doppia veste di direttore della collana Il Giallo Mondadorie sceneggiatore della pellicola. Il parterre ci aiuterà ad entrare insieme nei segreti del film, un thriller gotico sull'inquietudine, sui territori oscuri della suggestione e delle paure più profonde dell'animo umano.





MystFest 2018 è anche impegno sociale. "Crimini Amorosi" è il titolo della serata di venerdì 29 giugno che affronta il tema, quanto mai contemporaneo, della violenza sulle donne. Al centro un serratissimo talk condotto dalla giornalista Simona Mulazzani (inizio alle 21) con Carlo Lucarelli e Elena Buccoliero, il presidente e la direttrice della Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime dei reati, l'autore di C'eravamo tanto armati, l'avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini, Tenente Colonnello Giusppe Sportelli, Oriana Ramunno e Antonio Tenisci, autori di Amori Malati, lo speciale de Il Giallo Mondadori sul femminicidio. Grande protagonista della serata sarà Gessica Notaro, vittima nel 2017 di aggressione da parte dell'ex fidanzato. La giovane riminese sta lottando affinché sia introdotta una"legge per omicidio d'identità", una pena per chi sfregiando, toglie la possibilità alle persone di riconoscersi allo specchio, uccidendole psicologicamente. La scelta di proporre al grande pubblico un momento di confronto e dibattito segna un continuum nel percorso voluto dall'amministrazione cattolichina iniziato con la nascita del centro antiviolenza distrettuale "Chiama chiama" e con l'inaugurazione di "Una stanza tutta per sé" presso la Tenenza dei Carabinieri di Cattolica, che rappresenta il primo caso in tutto il territorio riminese di un'aula per le audizioni da dedicare a tutte le vittime di situazioni di violenza per esigenze di ascolto e verbalizzazione. La serata sarà arricchita da letture sceniche a tema dell'attrice Marinella Manicardi.





La suspense terminerà sabato 30 giugno alle 21 con la proclamazione del vincitore del XLV Premio Gran Giallo città di Cattolica. A decretarlo la giuria d'eccezione composta dagli scrittoriCristiana Astori, Annamaria Fassio, Franco Forte, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Marinella Manicardi, Andrea G. Pinkettse da Simonetta Salvetti, direttrice dei Teatri di Cattolica e curatrice della manifestazione. Ospite d'onore della serata l'attore teatrale e cinematografico Lino Guanciale protagonista de "La porta rossa",serie cult dedicata al giallo e al mistero ideata e sceneggiata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Durante la serata saranno premiati anche il vincitore del Premio Alberto Tedeschi e il vincitore della prima edizione del Premio Alan D.Altieri.



La giuria popolare decreterà inoltre il corto vincitore dellaWeekly Competition di Cinemadamare dopo la proiezione dei lavori dedicati alla Regina dell'Adriatico. Per la prima volta Cattolica ospiterà la tappa del campus di cinema itinerante internazionale e centro di produzione rivolto a filmmaker, studenti e professionisti del settore. Il campus ospita ogni anno 300 partecipanti da più di 65 Paesi del mondo che lavorano fianco a fianco durante ogni fase della produzione di un film. Da 16 anni attraversa tutta l'Italia durante i mesi estivi. Inizia a Roma a fine giugno e termina a Venezia in coincidenza con la Mostra internazionale d'arte cinematografica, durante la quale CinemadaMare sarà presente con i giovani creativi.





Non mancheranno incontri con autori e presentazioni di libri anche grazie alla web radio Radio Talpa, on air d alla piazza e al suo programma Talpa chi legge. Le conduttriciStefania Nataloni, Metella Orazi, Barbara Lorenzi e Federica Ferretti nel salottino letterario di piazza Roosevelt, cornice dellakermesse, intervisteranno i protagonisti della manifestazione ogni giorno a partire dalle 19.





In piazza sarà inoltre allestito per tutta la settimana un Mercatino Giallo: gli amanti del giallo e del mistero troveranno infatti il Mondadori BookStore di Cattolica, la libreria Bramante con fumetti e giochi da tavola, Cinedelic Record con dischi e stampe,MakeRN e Antica Fornace Design per la stampa 3 e la serigrafia di t-shirt con soggetti a tema creati per l'occasione anche in collaborazione con il tatuatore cattolichino Lorenzo Loreprod Anzini.





"Siamo giunti ad una nuova entusiasmante edizione del MystFest, festival del giallo e del mistero – dichiarano il Sindaco di Cattolica Mariano Gennari e l'Assessore alla Cultura Valeria Antonioli - e la scelta dell'Amministrazione di organizzare l'intero festival in piazza Roosevelt va nel senso di investire in questo prezioso spazio della collettività, promuoverlo e valorizzarlo anche nel periodo estivo. Quest'anno il MystFest si svolgerà dal 25 al 30 giugno, sei giorni importanti per la nostra cittadina che sono frutto di impegno e programmazione. Il risultato è quello di aver saputo esaltare e legare insieme le diverse anime che ruotano attorno al mondo del "Giallo".





"Faccio un grande in bocca al lupo per questa nuova edizione del MystFest – ha detto il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi -. È stata una grande intuizione quella di questa Amministrazione di proteggere questo evento evento culturale per rilanciarlo. Un festival che ha saputo superare gli steccati del genere per aprirsi ad un vero e proprio intreccio di arti. Fare appuntamenti di cultura è sempre più difficile. Il MystFest, invece, è riuscito da aprirsi ad una platea amplissima e va in controtendenza vivendo un nuovo rinascimento".





MystFest2018 è organizzato da Città di Cattolica, Assessorato alla Cultura Ufficio Cinema-Teatro, con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna in collaborazione con Mondadori, CinemadaMare, Circolo del Cinema Toby Dammit, Piccoli Brividi Mondadori, Radio Talpa - Talpa chi Legge e il sostegno di Aeffe, Banca di Credito Cooperativo di Gradara, Birra Viola, Cooperativa Casa del Pescatore, Hotel Carducci76, Ristorante Gente di Mare, Staccoli Caffè.