Magnete sul contatore Enel, denunciato per furto aggravato albergatore di Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 12:14 - 21 Giugno 2018

Con la calamita sul contatore della luce ha ridotto in modo fraudolento i consumi di energia. Un giovane albergatore milanese è stato denunciato per furto aggravato. L'uomo è il titolare di una struttura che si trova a Cattolica. I Carabinieri di Cattolica, con personale dell'Enel, hanno effettuato un sopralluogo trovando il contatore con "l'aggiunta". Tramite la calamita viene rallentato il lavoro dell'apparecchio che così registra un minore consumo. Il dispositivo è stato sequestrato.

Continua l’attività di controllo da parte dall’Arma dei Carabinieri presso le numerose strutture ricettive presenti nel territorio, in concomitanza dell’avvio della stagione estiva.