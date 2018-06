Aiutare il supermercato solidale, sabato cena di beneficenza per "Emporio Rimini"

Attualità

Rimini

| 11:46 - 21 Giugno 2018

“Alimenta la solidarietà” con la cena di beneficenza a favore di #emporiorimini. L’appuntamento è sabato 7 luglio, alle 19,30, presso la Caritas Diocesana in via Madonna della Scala 7, a Rimini. L’evento non è solo un’occasione di raccolta fondi. Vuole essere anche un momento conviviale per far conoscere il supermercato solidale alla cittadinanza. L’aspirazione è infatti avvicinare più persone possibile a questo servizio che offre alle famiglie in difficoltà economica, un’opportunità concreta di riscatto sociale.

#emporiorimini aspira infatti ad essere un luogo in cui, non solo sia possibile fare la spesa grazie alla tessera a punti, ma dove le persone possano anche sentirsi a casa, trovando volontari disponibili ad ascoltarli per cercare insieme risposte plausibili, servizi e percorsi di inclusione.

Così racconta Lidia, mamma di tre bimbi e con un marito con disabilità, il suo primo incontro con #emporiorimini: “All'inizio mi vergognavo, non avevo mai avuto bisogno di un aiuto. Poi mi sono decisa perché ero davvero in difficoltà. Quando sono ritornata a casa sorridevo, avevo fatto una grande spesa. E allora miei figli mi hanno chiesto se avessi trovato un lavoro. Ho risposto che no, non l'avevo ancora trovato ma che ero felice perché oltre alla cena avevo incontrato un'altra famiglia! Ora mi accompagnano anche loro quando possono, perché hanno voluto conoscere tutte le persone che ci hanno sostenuto e ridato un sorriso".

Chi non potesse partecipare alla cena può sostenere #emporiorimini partecipando alla raccolta fondi attiva sulla piattaforma Eticarim.it facendo una donazione per l’omonimo progetto “Alimenta la solidarietà”.

L’evento è promosso in collaborazione con l’associazione Rimini per Tutti. Il contributo per la serata è di 25 euro per gli adulti, bimbi fino ai 6 anni gratuito, dai 7 ai 12 anni 10 euro. Per informazioni e prenotazioni (entro giovedì 5 luglio): tel. 0541 740930 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12) – emporio@caritas.rimini.it