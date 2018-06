Vacanza per ragazzi ciechi a Rivabella di Rimini. Saranno 15 i villeggianti, di tutte le età con disabilità visiva

Attualità

| 11:21 - 21 Giugno 2018

Una vacanza a Rimini, oltre ogni barriera architettonica e relazionale. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Consiglio Regionale Emilia-Romagna, sceglie la riviera per la ‘Settimana Giovani 2018’, un soggiorno estivo per andare alla scoperta del territorio tra relax, natura e divertimento. Il Comitato Regionale Giovani propone infatti un periodo di vacanza che si svolgerà da sabato 23 a sabato 30 giugno a Rivabella di Rimini in un hotel dotato di ogni comfort e servizio spiaggia incluso. Saranno 15 i villeggianti, di tutte le età con disabilità visiva (non vedenti o ipovedenti) che parteciperanno da soli oppure accompagnati da amici, familiari e conoscenti.

Alla base di questa vacanza ci sono diversi obiettivi che si vogliono raggiungere, fra cui la volontà di favorire nuove occasioni di benessere alle persone che aderiranno, potenziare le prestazioni fisiche grazie alle attività sportive, rafforzare e stimolare le capacità comunicative ed espressive. Il mare sarà un elemento fondamentale per il raggiungimento del benessere psico-fisico durante una settimana da trascorrere nel pieno della serenità, curiosità e convivialità, e in cui sarà impossibile annoiarsi. Una vacanza ricca di stimoli che diventa l’occasione per fare nuove amicizie, migliorando di conseguenza la propria vita relazionale, condividere esperienze e momenti di aggregazione, crescere e aiutare gli altri, indipendentemente dalla capacità visiva e dalla storia personale di ognuno.

“Questo soggiorno non sarà solamente una vacanza al mare ma offrirà la preziosa opportunità di sviluppare l’autonomia personale che ogni disabile visivo deve riuscire a conquistare – spiega il Coordinatore Regionale Giovani, Roberto Franchi – I partecipanti provengono da varie regioni d’Italia, sia da nord che dal sud e l’Emilia Romagna ha il maggior numero di adesioni. Nel complesso hanno aderito 15 persone fra i 25 ai 65 anni. I compagni di viaggio sono molto entusiasti di questo progetto estivo e sono impazienti di partire per il mare. Inoltre hanno già dimostrato la volontà di fare nuove amicizie e di gettarsi a capofitto nel divertimento che la Riviera romagnola offre”.

La scelta è ricaduta su una struttura ricettiva di Rivabella perché tra i suoi punti di forza vanta qualità e varietà delle attrezzature e dei servizi, la presenza di un personale professionale e disponibile e un’accessibilità agli spazi facile e sicura. Sia gli ambienti interni sia quelli esterni, nell’area dell’hotel, permettono di muoversi in sicurezza e in autonomia. La struttura alberghiera si trova sul mare, non ci sono attraversamenti stradali per raggiungere la spiaggia ed è situata in una zona a traffico limitato che la sera diventa area pedonale, così da poter uscire e passeggiare in tranquillità, senza il pericolo di macchine o motorini.

Il soggiorno estivo giovani non sarà solo mare, sabbia e sole, ma per chi ama alternare momenti culturali le occasioni non mancheranno. L’entroterra romagnolo e le Marche sono a pochi chilometri di distanza dalla Riviera ed offrono una coinvolgente immersione nella natura, nell’arte e nel relax. Fanno parte del programma anche due escursioni con visite guidate. Il primo appuntamento prevede una trasferta ad Ancona, dove si trova il “Museo Tattile Statale Omero”, tra i pochi spazi museali tattili al mondo. In questo percorso espositivo l’arte diventa esperienza che abbraccia il senso del tatto attraverso una collezione di modellini di celebri architetture, copie e calchi di sculture, ma anche preziosi reperti archeologici e opere originali di artisti contemporanei. “Zaino in spalla”, invece, per la seconda iniziativa. Gli accompagnatori proporranno infatti un’escursione ai borghi medioevali di San Marino e di San Leo. Due località di suggestiva bellezza, ricche di storia, arte, tradizioni.