Rimini, altra tragedia in spiaggia. Un uomo muore dopo il bagno in mare

| 10:44 - 21 Giugno 2018

Malore fatale per un 64enne turista romano in spiaggia a Rimini. E' successo giovedì mattina al bagno 67 verso le 8.30. L'uomo si sarebbe sentito male, molto probabilmente a causa di un infarto, mentre stava tornando a riva dopo aver fatto il bagno. Stava nuotando in modo strano, forse già affaticato dal malore, cercando di guadagnare la riva. E' crollato in uno specchio d'acqua di 5 cm. Il bagnino di salvataggio, non ancora in servizio ma già sul posto, allertato dagli altri bagnanti, ha cercato di rianimarlo con cinque cicli di massaggio cardiaco. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 ma per il 64enne non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi è intervenuta la Capitaneria di Porto.