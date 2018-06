Rimini, "nuova vita per le colonie", domenica in bicicletta tra Murri, Novarese e Bolognese

Attualità

Rimini

| 09:58 - 21 Giugno 2018

Il ciclo-tour “Nuova vita per le colonie” è un evento promosso dalle Associazioni FIAB Rimini Pedalando e Camminando, Il Palloncino Rosso e Spazi indecisi con il patrocinio del Comune di Rimini che si terrà domenica 24 giugno in occasione dell’apertura del festival del turismo responsabile it.a.cà. sul tema proposto a livello europeo “Accessibilità al patrimonio culturale”.

Il percorso in bicicletta, con ritrovo alle ore 15:30 al Ponte di Tiberio, propone una ricucitura del territorio dalla città al mare per riscoprire la storia e l’architettura dei beni immobili abbandonati costituiti dalle ex colonie marine riminesi che rappresentano un capitolo importante della storia della costa romagnola rappresentativi di un tipo di vacanza che oggi non c’è più.

La prima colonia che s’incontra nel percorso è la Murri, segue la Novarese e si conclude il ciclo-tour alla Bolognese all’interno della quale si potrà accedere accompagnati dalle note dei violini del Matrioska String Trio, in un’atmosfera unica che condurrà al gesto finale della giornata e al momento conviviale con un pic-nic al sacco da consumare insieme presso la struttura e il suo giardino. Ai partecipanti verrà dato un biglietto valido per visitare il faro di Rimini il giorno 30 giugno.

L’evento, per il quale è gradita la preiscrizione on-line su eventbrite.it, sarà, in fine, l’occasione per presentare il programma degli eventi estivi “Riutilizzasi Tour” proposti dall’associazione Palloncino Rosso all’interno della colonia, il museo diffuso dell’abbandono in Romagna “In loco” a cura di Spazi indecisi, il dossier ufficiale sul Turismo Accessibile a cura della Redazione Riminisocial 2.0 e i progetti di FIAB Rimini Pedalando e Camminando per garantire una città accessibile a tutti: saranno messe a disposizione con il contributo di Anthea, infatti, cargo-bike che consentono il trasporto di persone anche su carrozzina e l’itinerario sarà uno strumento per valutare l’effettiva fruibilità, continuità, sicurezza e accessibilità dei percorsi ciclabili del Comune di Rimini.