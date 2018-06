Bici a 'flusso libero' abbandonate e rotte, è allarme a Rimini. Nuovi episodi di vandalismo

Attualità

Rimini

| 09:20 - 21 Giugno 2018

Da qualche tempo anche Rimini sta sperimentando il Bike sharing a flusso libero. Un’idea intelligente per incentivare l’utilizzo della bicicletta, rispetto all'auto privata. Peccato che il comportamento di qualche incivile rischi di rovinare tutto.

Un mese fa a Rimini, una bici fu devasta in zona Rivabella, altre furono trovate abbandonate a Miramare. Un’altra bicicletta venne segnalata in piazza Malatesta senza sella e parafango.

Il racconto dell'ultimo episodio arriva da un nostro lettore. A Spadarlolo in via Osteria Petitti "da almeno 2/3 settimane c'è una bici del bike sharing legata ad un palo con un lucchetto..E proprio stanotte hanno rubato la ruota".





