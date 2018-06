Incendio nella notte a San Giovanni in Marignano, 'Torre di piazza Silvagni' in fiamme

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 08:56 - 21 Giugno 2018

Incendio mercoledì sera verso le 23.40 a San Giovanni in Marignano durante la "Notte delle streghe". A prendere fuoco, per cause ancora al vaglio, la parte alta della Torre Campanara in via XX Settembre. La struttura era stata già "incendiata" per effetto scenico ("fiamme controllate") utilizzato durante la manifestazione. L'estintore usato per bloccare il principio d'incendio, non è stato utilizzato nel modo corretto e ha fatto "deviare" il liquido combustibile fuori dal suo percorso, facendo così scattare l'allarme. Sul posto personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale.

Fortunatamente non si sono registrati danni a cose e persone.