Non gli da l'elemosina, picchiato da un clochard in pieno giorno a Rimini

| 07:11 - 21 Giugno 2018

Picchiato da un senzatetto in pieno centro a Rimini. E' la brutta avventura capitata al titolare dell'Ottica Da Forno di via Gambalunga nel pomeriggio di mercoledì. L'uomo, che si trovava all'esterno della sua attività, è stato avvicinato da un clochard di origine straniera noto in zona. Al rifiuto del negoziante di dargli qualche moneta lo straniero si è prima allontanato poi è tornato indietro sferrando un pugno al malcapitato. L'uomo è finito a terra continuando ad essere picchiato dal clochard. Immediatamente sono intervenuti gli altri negozianti per aiutare il collega mentre il senzatetto si è dato alla fuga, venendo fermato poco dopo dai Carabinieri. L'ottico è stato medicato al pronto soccorso, le sue condizioni sono buone