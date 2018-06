Calcio Promozione, il Gradara rinforza la difesa con il centrale Passeri

Sport

Gabicce Mare

| 22:11 - 20 Giugno 2018

Il Gabicce Gradara mette a segno un altro colpo di mercato. A rinforzare la cintura difensiva arriva Andrea Passeri difensore centrale classe '85 ex Valfoglia, Atletico Alma e Vismara tra Promozione ed Eccellenza con un trascorso nella green line del club adriatico. "Avevo bisogno di nuovi stimoli, - dichiara Passeri -mi aspetto di fare un buon campionato, in cui sarà importante stare nella parte sinistra della classifica, spero di poter dare il mio contributo al meglio, devo dire che questa società, sin da subito, mi ha fatto un'ottima impressione". "Andrea è un ragazzo che sicuramente porterà esperienza - spiega patron Marsili - alla nostra rosa e alla nostra retroguardia. Abbiamo voluto puntare su di lui, perché è importante iniziare a posizione le pedine che vanno a creare la scacchiera rossoblù in maniera mirata, attraverso giocatori che possano trasmettere esperienza al gruppo, consolidando le linee di gioco. Lo accogliamo con grande entusiasmo, certi che si dimostrerà il giusto tassello, capace, allo stesso tempo, di dialogare nel modo più opportuno con i nostri giovani che scenderanno in campo nella prossima stagione. Accanto al portiere Celato, dunque, un'altra la figura di spessore che irrobustirà il nostro reparto difensivo, a lui un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura".