Crabs, i ragazzi della Darsena e Corbelli uniscono le forze e rilanciano: 'Ma Capicchioni vuole vendere?'

Nessuna novità dal fronte Crabs. O meglio, ce n’è una che riguarda i potenziali acquirenti, vale a dire la sinergia tra il gruppo del Sunset Bar meglio conosciuto come “i ragazzi della Darsena” e quello che fa capo al bolognese Luca Corbelli. “Ci siamo confrontati dopo la conferenza stampa di Capicchioni alla quale eravamo presenti sia io sia Corbelli – spiega Francesco Mautone, ad di Darsena Sunset Bar – e abbiamo scoperto di avere idee in comune, in primis il rilancio di questa piazza sotto il profilo cestistico. Il nostro piano ha un respiro di cinque anni, prevede impegni finanziari precisi e un progetto sportivo ben delineato, che vede la prima squadra già fatta per buona parte del quintetto, iscritta alla serie B, con un allenatore conosciuto da tutti, che ha fatto i playoff di A2 e sarebbe disposto a scendere di categoria per una piazza come Rimini, infine con uno sponsor. Inoltre, c’è il progetto di Corbelli legato alla ristrutturazione del Flaminio”.

Mautone, qual è il nodo?

“Ci chiediamo se davvero Capicchioni voglia vendere perché tutte le volte che l’affare pare in dirittura d’arrivo lui rimescola le carte. Lamentiamo la poca chiarezza nelle richieste. Il problema sono sempre questi premi Nas che a nostro parere devono seguire il titolo sportivo. Noi siamo arrivati ad un’offerta vicina complessivamente ai 400mila euro, abbiamo presentato un ventaglio ampio di opzioni. Ma ancora non è bastato".

Quindi?

“La prossima settimana sarà decisiva. Ci incontreremo alla presenza dei rispettivi professionisti per cercare di trovare la quadratura del cerchio. Speriamo sia la volta buona. Per noi è l'ultimo atto”.

