Rimini Calcio, le mani su Badjie e Mora. Per Alimi le sirene di Triestina e Reggina. Traini alla Sanremese

Sport

Rimini

| 20:38 - 20 Giugno 2018

Nel giro di pochi giorni il Rimini chiuderà una serie di trattative per quanto riguarda i giocatori scuola Atalanta. Sia Alimi, sia Badjie, sia Mora si sono dichiarati contenti del trasferimento in Riviera e trovare l’accordo non sarà un problema né coi giocatori né col club orobico che ha stretto un proficuo rapporto di colalborazione col club biancorosso. L’unico che ha più opzioni altrettanto valide è l’ex centrocampista del Vicenza: a parte il Ravenna ci sono Reggina e soprattutto Triestina che lo intrigano nella stessa misura e che gli hanno fatto una valida proposta come il Rimini. Il giocatore sta sfogliando la margherita, al bel vedere manca poco.

Ieri intanto il difensore Ferrani, accompagnato dal suo agente, si è incontrato alla presenza del ds Tamai col patron Grassi: ci sono dei dettagli da sistemare, primo tra tutti la durata del contratto, ma l'accordo pare possibile.



GLI EX Intanto l’ex attaccante biancorosso Traini (foto) si è accasato alla Sanremese, squadra che già lo voleva a gennaio. Fino ad un mese dalla fine era al comando del girone poi è stata superata dall’Albissola. E’ un club che punta a vincere il campionato. Righini è richiesto da Prestina, Sasso Marconi e Axys. Situazione in stand by per Cola.



GIOVANILI Il responsabile del settore giovanile del Rimini Aldo Righini sta mettendo a punto organici e staff tecnici delle squadre; col possibile fallimento del Cesena potrebbero prendere la via di Rimini o di Ravenna, le due uniche piazze a livello professionsitico più vicine, giovani calciatori e allenatori. A parti invertite, cioè, potrebbe accadere quello che capitò nel 2010 al Rimini quando la Cocif non iscrisse il club al campionato di serie C alcuni baby bianbcorossi tra cui il gioiello Stefano Sensi presero la via Emilia in direzione nord. In casa Rimini hanno alzato le antenne.



ISCRIZIONE Per quanto riguarda l’iscrizione, è stata inviata tutta la documentazione in Lega che entro il 26 certificherà l’ammissione al campionato dei club. I lavori di competenza del Comune sono già iniziati e per l’inizio della attività ufficiale dovrebbero essere ultimati. Da quanto assicura il direttore organizzativo del club Candido Farneti non ci saranno sorprese.



ALTRE Doppia ufficialità in casa Ravenna. Con una nota ufficiale, il club comunica il rinnovo del portiere Giacomo Venturi e il ritorno in giallorosso di Andrea Spurio, che con Venturi era stato portiere dei romagnoli l'anno della promozione in serie C.



SERIE D L'Imolese Calcio comunica che il fantasista Luca Belcastro farà parte della rosa rossoblù anche nella prossima stagione.

Stefano Ferri