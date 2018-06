Attualità

Rimini

| 18:49 - 20 Giugno 2018

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella martedì 26 giugno visiterà la Comunità di San Patrignano, in occasione del 40° anniversario dalla fondazione della Struttura. La visita si svolgerà in concomitanza con la giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga. Il suo arrivo è previsto per le ore 11:00. Il Capo dello Stato era già stato in provincia di Rimini per la giornata inaugurale del Meeting 2016.