Cattolica, il Teatro della Regina ospita la prima edizione di ‘Scenario Festival’

Eventi

Cattolica

| 18:17 - 20 Giugno 2018

Al via giovedì 21 giugno la prima edizione di Scenario Festival che si svolgerà a Cattolica sino al 24 giugno con un ricco programma di spettacoli per ragazzi e famiglie, la Finale del Premio Scenario infanzia, il laboratorio teatrale per adolescenti curato da Babilonia Teatri, un progetto di Associazione Scenario, direzione artistica di Cristina Valenti, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, ATER Circuito Regionale Multidisciplinare, Comune di Cattolica. Ufficio Cinema Teatro, con il patrocinio di Dipartimento delle Arti - Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in collaborazione con Cronopios.

Ad aprire il Festival alle ore 18.30 al Teatro della Regina sarà “Il Principe Mezzanotte” della Compagnia Teatropersona. Lo spettacolo, diretto da Alessandro Serra, con Andrea Castellano, Massimiliano Donato, Silvia Valsesia, finalista del Premio Scenario infanzia 2008, premiato come miglior spettacolo dall’osservatorio critico degli studenti, si rivolge ad un pubblico dai 5 anni e per le famiglie. Un carosello di personaggi buffi e grotteschi ci porteranno nel mondo di questa fiaba delicata e romantica raccontata con uno stile insolitamente noir, misterioso e poetico, che vede il Principe Mezzanotte vittima di una maledizione: quando incontrerà il vero amore sarà destinato a trasformarsi in un essere mostruoso. Per sottrarsi a tale destino deciderà di non innamorarsi mai e si rinchiuderà in un maniero fumoso da solo, triste e malinconico.

A seguire nel Foyer del Teatro si svolgerà il brindisi di inaugurazione del Festival.

Alle ore 21.30 in Piazza Roosevelt (in caso pioggia al Salone Snaporaz) Principio Attivo Teatro presenta “Storia di un uomo e della sua ombra (mannaggia ‘a mort)”, regia di Giuseppe Semeraro, anche in scena insieme a Dario Cadei, Leone Marco Bartolo, musiche originali eseguite dal vivo da Leone Marco Bartolo, spettacolo anche questo per ragazzi dai 5 anni e per le famiglie, finalista del Premio Scenario infanzia 2010, Premio Eolo Awards 2010, Premio Amici di Emanuele Luzzati – XXIX Festival Nazionale Teatro Ragazzi 2010.

“Storia di un uomo e della sua ombra” è un cartone animato in bianco e nero, un film muto con due attori in carne e ossa. La scena si apre su un vuoto, solo la luce che lentamente cresce. Irrompe un personaggio che rappresenta una persona qualunque e che si costruisce il proprio destino e il proprio futuro intorno a una casa invisibile, disegnata sulla scena con semplici linee bianche. Una figura inattesa viene a turbare i propri piani e inizia a mutare la normale vita dello spensierato uomo. Uno spettacolo che fa ridere, riflettere e commuovere.