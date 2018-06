Calcio giovanile, mercoledì 27 giugno a Misano le fasi finali dei campionati Allievi e Giovanissimi

Sport

Misano Adriatico

| 17:30 - 20 Giugno 2018

La città di Misano e nello specifico lo stadio Santamonica sono stati scelti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio Settore Giovanile e Scolastico per ospitare le partite di finale del campionato italiano Allievi e Giovanissimi in programma mercoledì prossimo 27 giugno; alle ore 17:00 si giocherà la finale per la categoria Giovanissimi e alle ore 19:00 la finale per la categoria Allievi; i nomi delle quattro squadre finaliste si conosceranno lunedì al termine delle partite dei gironi di semifinale che si giocheranno nei prossimi giorni su vari campi della Romagnal'ingresso sarà gratuito per tutti."Siamo onorati - riferisce il Presidente del Vis Misano Football Club Albo Belpassi - di collaborare con la Figc e l'Amministrazione Comunale nell'organizzazione delle finali scudetto dei campionati giovanili Allievi e Giovanissimi; stiamo lavorando sodo per far si che lo Stadio Santamonica possa ospitare al meglio le squadre finaliste, i famigliari, i giornalisti e i tanti osservatori al seguito."