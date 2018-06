Basket, il torneo 3 contro 3 Starlight scatta giovedì alla Stella: in campo squadre senior, Under e femminili

Sport

Rimini

| 15:45 - 20 Giugno 2018

Da giovedì a domenica torna sui campetti della Stella Rimini il torneo 3 contro 3 Starlight, giunto alla ottava edizione, organizzato dal tecnico riminese delle giovanili dell’Eurobasket Roma Stefano Oppi e da Erika Brancolini, allenatrice dell’Happy. Nelle giornate di giovedì la rassegna è dedicata alle squadre senior maschili, sabato e domenica alle formazioni giovanili (Under 14, 16 e 18) – in totale 30 - e a quelle senior femminili (quattro formazioni: una di Bologna, una di Cavezzo, una di Pesaro e una composta dalla giocatrice riminese Valentina Fabbri e da colleghe di serie A). Confermato il premio Gianluca Della Bartola, in campo nella prima edizione, riservato a un giocatore della fascia Under che si distinguerà in maniera particolare.

Le squadre sono formate da giocatori di serie C Gold e quella da battere sarà il quartetto Accardo-Fusco-Polverelli-Bianchi vincitore della scorsa edizione. Tra gli altri, in campo giocatori conosciuti nel Riminese come Gamberini, Brighi, Fornaciari, Dini, Ramilli e altri.

Si gioca dalle 19,30 il giovedì e il venerdì, dalle ore 15 il sabato e alla domenica finali attorno alle 21,30. In campo anche arbitri Fip. La squadra vincitrice staccherà il pass per le finali nazionali di Riccione dal 27 al 29 luglio.

SUMMER LEAGUE Nell’occasione è stata presentata la Summer League amatoriale in programma dal 30 luglio al 4 agosto alla Cantera di fronte al bagno 26, manifestazione organizzata da Luca Migani e Stefano Curcio. Sedici le squadre in campo ad invito dal campionato di Promozione in giù e le migliori realtà Uisp a livello di movimento rinforzate ciascuna da un giocatore di serie D in su.

Da lunedì al venerdì partite di 4 contro 4, il 3 agosto i quarti e semifinali, il 4 le finali: alle ore 18 le fasi eliminatorie.

A seguire l’All Star Game, una esibizione di giocatori di serie A e B nati e cresciuti cestisticamente a Rimini, suddivisi in quattro squadre da sette, otto giocatori capitanate da Tommaso Rinaldi, Stefano Curcio, Davide Meluzzi e Jacopo Aglio. Si sfideranno in partite di 4 contro 4. La manifestazione ha scopo benefico: i fondi saranno devoluti per la manutenzione dei campi. Se il maltempo dovesse metterci lo zampino, si giocherà alla palestra Carim.