Rimini: i campioni azzurri di Artistica a Ginnastica in Festa, attesi Vanessa Ferrari, Igor Cassina e Elisa Meneghini

Sport

Rimini

| 15:43 - 20 Giugno 2018

Alla Fiera di Rimini, dal 22 giugno all’1 luglio ci aspetta una vera e propria parata di stelle della Ginnastica. Tra le numerose attività in programma per Ginnastica in Festa 2018, infatti, il pubblico avrà la possibilità di incontrare i campioni azzurri della Ginnastica Artistica Vanessa Ferrari, Igor Cassina, Elisa Meneghini, Marco Lodadio e Lorenzo Galli e la fuoriclasse della Ritmica Marta Pagnini, pronti a regalare sorrisi ed immancabili selfie ai fan.





Le emozioni inizieranno già il 22 e 23 giugno, quando saranno proprio Igor Cassina e Marta Pagnini a rendere ancora più entusiasmanti le prime due giornate. L'olimpionico nella sbarra ad Atene 2004 e il bronzo olimpico di Londra 2012 nonché pluricampionessa mondiale, infatti, presenteranno i rispettivi libri: “Igor Cassina, il ginnasta venuto dallo spazio” (edito da Bradipo Libri) e “Fai tutto bene” (edito da Baldini&Castoldi), scritti insieme alle giornaliste professioniste Ilaria Leccardi e Ilaria Brugnotti. Sul palco dell'Agorà centrale, palcoscenico di tutte le premiazioni che si susseguiranno nel corso dei giorni, venerdì 22 alle ore 17.00 e sabato 23 alle ore 11.15 i due protagonisti si racconteranno al pubblico presente.



Il 24 giugno, invece, toccherà all'atleta olimpica di Rio 2016 Elisa Meneghini rendere indimenticabile il pomeriggio riminese, mentre il 30 giugno ci saranno i campioni dell’Artistica maschile Marco Lodadio, astro nascente agli anelli già sul podio in numerose World Cup del circuito internazionale, e Lorenzo Galli, campione italiano assoluto in carica fino al 7 e 8 luglio quando sfiderà nuovamente i migliori ginnasti italiani nei campionati assoluti di Riccione. Nella stessa giornata, infine, sarà Vanessa Ferrari, pluricampionessa mondiale ed europea, a regalare gli ultimi brividi di una manifestazione che si conferma ai vertici del movimento ginnico italiano.



Tra gli atleti già annunciati saranno presenti anche la Squadra nazionale italiana di Ginnastica Ritmica al completo (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Anna Basta, Martina Santandrea, Letizia Cicconcelli, Beatrice Tornatore, Elena Varallo, Daniela Mogurean e Francesca Majer, guidate dall’allenatrice Emanuela Maccarani e dal suo staff composto da Valentina Rovetta, Olga Tishina e Federica Bagnera), la coppia iridata per la seconda volta consecutiva Davide Donati e Michela Castoldi e il bronzo mondiale Anna Bullo per la Ginnastica Aerobica, la 7ª coppia mista al mondo di Ginnastica Acrobatica Lorenzo Martino e Rebecca Sirca e gli assi del Trampolino Elastico Flavio Cannone e Costanza Michelini, già proiettati verso gli European Games di Minsk del prossimo anno passando per il Campionato del Mondo di San Pietroburgo di inizio novembre.



Il biglietto giornaliero per Ginnastica in Festa, del costo di 12 euro, potrà essere acquistato presso la biglietteria posta all’ingresso Fiera oppure tramite prevendita on-line sulla piattaforma www.vivaticket.it, accessibile anche tramite il sito ufficiale www.ginnasticainfestarimini.it.