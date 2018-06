Il ProGP Racing al giro di boa della Supersport 300 sul circuito di Imola

Sport

15:36 - 20 Giugno 2018

Il weekend del 23 e 24 giugno a Imola si riaccenderanno i riflettori sul Campionato Italiano Velocità e il ProGP Racing si presenta al Round 3 da protagonista della Supersport 300, con Kevin Sabatucci a guidare la classifica piloti a 11 lunghezze su Bastianelli e 22 su Brianti, dopo essersi imposto al secondo posto in Gara 1 e pure in Gara 2 al Mugello. In rimonta anche Matteo Bertè che, dopo il settimo e nono piazzamento sul circuito toscano, si è portato al 12° posto in classifica generale.

Sabatucci torna all’Autodromo internazionale ‘Enzo e Dino Ferrari’ dopo lo straordinario esordio nel Campionato Mondiale Supersport dove poco più di un mese fa, a suon di incredibili sorpassi, ha rimontato la classifica dalla diciottesima alla seconda posizione, poi divenuta terza per decisione dei giudici di gara. Un’anteprima mondiale vincente sia per il pilota ascolano, che per il Team romagnolo guidato da Omar Menghi.

Con la maturità da vero pilota esperto, nonostante i soli 21 anni d’età è proprio Kevin Sabatucci a smorzare ogni attesa in merito al suo ritorno in CIV SS300 sul circuito emiliano affermando: “Torniamo a Imola dopo una positiva parentesi in Campionato Mondiale, consapevoli però che ogni gara è a sé stante. Rimaniamo concentrati sull’obiettivo finale e puntiamo a fare bene, forti del buon risultato ottenuto nei giorni di test a inizio giugno”.

Sempre più combattivo e sempre più in confidenza con la moto, Matteo Bertè ha dichiarato: “Mi sono allenato molto fisicamente per questo appuntamento, perché a Imola fa sempre molto caldo ed è una pista molto tecnica. Ho girato solo un giorno sulla nostra Yamaha R3, ma sono convinto che si potrà ottenere un buon risultato. Durante le prove libere lavorerò molto per affinare alcuni piccoli dettagli e poi sarò pronto a dare il massimo in gara”.