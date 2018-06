Misano si trasformerà in capitale del calcio giovanile con le finali dei campionati italiani

Sport

Misano Adriatico

| 15:28 - 20 Giugno 2018

La città di Misano e nello specifico lo Stadio Santamonica sono stati scelti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio Settore Giovanile e Scolastico per ospitare le partite di finale del campionato italiano Allievi e Giovanissimi in programma Mercoledì prossimo 27 Giugno; alle ore 17:00 si giocherà la finale per la categoria Giovanissimi e alle ore 19:00 la finale per la categoria Allievi; i nomi delle quattro squadre finaliste si conosceranno Lunedì al termine delle partite dei gironi di Semifinale che si giocheranno nei prossimi giorni su vari campi della Romagna; l'ingresso sarà gratuito per tutti.

"Siamo onorati - riferisce il Presidente del Vis Misano Football Club Albo Belpassi - di collaborare con la Figc e l'Amministrazione Comunale nell'organizzazione delle finali scudetto dei campionati giovanili Allievi e Giovanissimi; stiamo lavorando sodo per far si che lo Stadio Santamonica possa ospitare al meglio le squadre finaliste, i famigliari, i giornalisti e i tanti osservatori al seguito."