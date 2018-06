Tuffi: due ori e un argento per la Polisportiva Riccione al Croatian Open

Sport

Riccione

| 15:27 - 20 Giugno 2018

Ilaria Cambria torna con tre medaglie dal Croatian Open, manifestazione giovanile internazionale che si è svolta la scorsa settimana. Per la giovane tuffatrice riccionese, tesserata quest’anno per il Circolo Canottieri Aniene in quanto atleta di interesse nazionale, oro dal trampolino di 3 metri e dalla piattaforma di 5 metri, più un argento dal trampolino da un metro. Intenso il duello a distanza con la “padrona di casa” Hana Ozanic che ha visto Ilaria primeggiare nei 3 metri (203,35 punti contro 189,90), nella piattaforma (152,55 contro i 123,85 dell’atleta di Zagabria), mentre nel trampolino da un metro ha prevalso Ozanic (178,85 contro i 174,25 della riccionese).

Davvero un buon viatico in vista delle finali del Campionato Italiano Esordienti C2 e C3 che si svolgerà a Riccione il 30 giugno e 1 luglio prossimi: insieme a lei saliranno sui trampolini “di casa” i qualificati Nicolas Lodeserto e Nicolò Mussoni.

“In questa gara croata, molto utile come preparazione per la finale nazionale di Riccione, Ilaria ha dimostrato di essere in gran forma – spiega la direttrice tecnica della sezione Tuffi della Polisportiva Riccione, Alicia Carretero -. La nostra Ilaria ha dato un notevole distacco alle sue avversarie, sia nel trampolino da 3 metri, sia dalla piattaforma. Nella gara da 1 metro, ultima delle gare affrontate, le prestazioni e il punteggio sono diminuiti, probabilmente a causa della stanchezza accumulata nei giorni precedenti, nonostante sia la sua specialità. Però ha comunque portato a casa una medaglie di lustro come l’argento: siamo molto soddisfatti e carichi per affrontare le finali tra due settimane. Aspettiamo un pubblico numeroso allo Stadio del Nuoto per fare il tifo ai nostri atleti”.