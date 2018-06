‘Cinè, Giornate di Cinema 2018’: l’appuntamento dell’industria cinematografica è a Riccione

Attualità

Riccione

| 15:01 - 20 Giugno 2018

L’ottava edizione di Ciné – Giornate di Cinema, la manifestazione estiva dell’industria cinematografica nazionale, promossa e sostenuta da Anica, in collaborazione con Anec ed Anem, prodotta ed organizzata da Cineventi per la direzione di Remigio Truocchio, si svolgerà a Riccione dal 2 al 5 Luglio.

Oltre ad essere un momento di incontro e confronto per il mercato del cinema italiano e per gli addetti ai lavori Ciné, con un percorso avviato nelle edizioni precedenti, conferma anche quest’anno la sua vocazione festivaliera con una serie di appuntamenti ed eventi rivolti al grande pubblico, che nei giorni della manifestazione potrà assistere ad anteprime, incontri ed eventi speciali.

Non mancheranno ovviamente gli ospiti del grande cinema italiano: tra i primi nomi confermati, Pierfrancesco Favino per il film Moschettieri del Re, nuova commedia diretta da Giovanni Veronesi che vede accanto all’attore un cast stellare con Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Margherita Buy, Alessandro Haber, Matilde Gioli, Giulia Bevilacqua, Lele Vannoli e con la partecipazione di Valeria Solarino. Il film sarà nelle sale italiane dal 27 dicembre per Vision Distribution, che presenterà a Riccione anche le prime immagini del nuovo progetto di Riccardo Milani dopo il trionfo di Come un gatto in tangenziale. Saranno a Ciné per Vision Distribution anche Luca Argentero e Ilenia Pastorelli per Cosa fai a Capodanno?, commedia diretta da Filippo Bologna.

Vasto il parterre di ospiti targato Warner Bros. con Stefano Mordini e Riccardo Scamarcio per Il testimone invisibile, storia di un giovane imprenditore di successo (Riccardo Scamarcio) che si risveglia in una camera d’albergo chiusa dall’interno accanto al corpo senza vita della sua amante interpretata da Miriam Leone, e sempre per Warner Bros. saranno a Riccione Alessio Maria Federici, Pietro Sermonti e Lucia Ocone per Uno di famiglia, commedia di fraintendimenti e avvenimenti tragicomici in uscita il 22 novembre che vede nel cast accanto a Sermonti e Ocone anche Sarah Felberbaum e Nino Frassica.

Saranno inoltre a Ciné anche Guido Chiesa con Fabio De Luigi per Ti presento Sofia, la nuova commedia del regista prodotta da Colorado Film in collaborazione con Medusa, nelle sale il prossimo autunno per Medusa. Protagonista del film insieme a De Luigi, nei panni di un padre premuroso, e Micaela Ramazzotti, una fotografa che proprio al primo appuntamento rivela di detestare i bambini.

A Riccione anche un attesissimo ritorno, ovvero la coppia della commedia di Natale, Massimo Boldi e Christian De Sica che presenteranno le prime anticipazioni di Amici come prima, di cui De Sica cura è anche regista. Il film prodotto da Indiana Production in collaborazione con Medusa Film (che ne è anche il distributore), sancisce una nuova tappa nel sodalizio dei due artisti.

Sfileranno a Riccione anche i protagonisti della commedia italiana nel corso dei CinéCiak d’oro, consolidato appuntamento dedicato al genere. La serata-evento a cura del mensile di cinema Ciak, giovedì 5 aprile a partire dalle ore 21.00, assegnerà i premi alle commedie che maggiormente si sono distinte nel corso dell’anno.



Tra le anteprime confermate fino ad oggi, Soldado(anteprima riservata agli accreditati), il nuovo attesissimo film di Stefano Sollima con Benicio Del Toro e Josh Brolin, in sala dal 18 ottobre con 01 Distribution, che presenterà a Riccione anche Resta con me, il nuovo film di Baltasar Kormàkur con Shailene Woodley e Sam Claflin, la straordinaria storia vera di due innamorati dispersi per quarantuno giorni nel mezzo del Pacifico, al cinema dal 29 agosto. Attesissima anche l’anteprima di Unsane, nuovo film di Steven Soderbergh con Claire Foy e Juno Temple, un thriller sull’instabilità mentale in sala dal 5 luglio per 20th Century Fox.

Spazio anche alla commedia con Le Brio di Yvan Attal, nuova divertente pellicola francese con la protagonista di “Due Sotto Il Burqa” Camélia Jordana, qui al fianco del veterano Daniel Auteuil. Una riflessione sul pregiudizio e il confronto tra realtà apparentemente diverse, in uscita nelle sale italiane a fine novembre per I Wonder Pictures. Anche Vision Distribution proporrà in anteprima una commedia sentimentale, Tutti in piedi di Franck Dubosc, anche protagonista del film, con Alexandra Lamy. E ancora Peggio per me di Riccardo Camilli, commedia autoprodotta ed in parte finanziata col crowdfunding, che arriverà in sala con Distribuzione Indipendente dal 12 luglio. In anteprima a Riccione anche Luckydi John Carrol Lynch, un ritratto che rende omaggio al grande attore Harry Dean Stanton in cui spiccano vari interventi tra cui David Lynch, in sala dal 30 agosto per Wanted, e Lola + Jeremydi July Hygreck, opera prima della regista francese che racconta una storia d’amore debitrice al cinema di Michel Gondry che arriverà in sala per Sun Film Group.



Non mancheranno, inoltre, una serie di eventi offerti al pubblico riccionese, nell’ambito dei progetti di CinéMax e CinéCamp, il programma di eventi dedicato alla generazione under 16, realizzato in collaborazione con il Festival di Giffoni. Tra i tanti appuntamenti per ragazzi sarà a Riccione l’anteprima del film d’animazione LUIS E GLI ALIENI, una divertentissima avventura per tutta la famiglia, alla scoperta di amicizie inaspettate con cui imparare ad apprezzare sé stessi e a superare le proprie paure, al cinema dall’11 luglio per Koch Media.



Ad inaugurare il programma di CinéMax la proiezione della commedia on te road Vengo anch'ioalla presenza dei registi e protagonisti Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, che racconteranno anche gli appuntamenti di Radio2 on tour previsti a Riccione dal 2 al 7 luglio. Tra gli appuntamenti per il pubblico, anche la presentazione del volume Pittori di cinema di Maurizio Baroni edito da Lazy Dog Press, che raccoglie le opere di 28 pittori, ovvero i cartellonisti che dal dopoguerra iniziarono ad illustrare i film. Una raccolta di 500 illustrazioni a colori spesso inedite che comprendono schizzi, bozzetti, lavori scartati o destinati ad altri impieghi, opere provenienti da collezioni private e dall’archivio dell’autore che in questo volume passa in rassegna cinquant’anni di cinema italiano attraverso le sue locandine, i suoi manifesti e innumerevoli gustosi aneddoti.

Ad animare la città dal 3 al 9 luglio anche Movie Art, l’evento che unisce street art e cinema, che torna dopo il grande successo delle prime due edizioni con artisti di fama internazionale come Solo e Diamond. Le opere a cura di grandi street artist italiani che animeranno viale Ceccarini saranno dedicate ancora una volta a film celebri.



Le convention delle distribuzioni, che presenteranno in anteprima i titoli della prossima stagione, prenderanno il via lunedì 2 Luglio con Universal Pictures e Bim, per proseguire martedì 3 con 20th Century Fox , Notorious Pictures, Vision Distribution, 01 Distribution, Lucky Red e Koch Media. Mercoledì 4 Luglio sarà il turno di Warner Bros, Eagle Pictures, Videa, The Walt Disney Company Italia, M2 Pictures e I Wonder Pictures. Chiuderanno i lavori, giovedì 5 luglio Cinema, Adler e Medusa.

Negli stessi giorni saranno inoltre presentati i reel di Distribuzione Indipendente, Officine Ubu, Wanted, Sun Film Group.

Presentazioni non solo di titoli e listini, ma anche di nuove tecnologie, nell’ambito del Trade Show, l’area espositiva allestita nel Palazzo dei Congressi, come quelle che verranno presentate da Cinemeccanica - per il settimo anno Technical Partner di Ciné - in una speciale sala dimostrativa e che saranno alla base del cambiamento della sala cinematografica. Spazio anche all’aggiornamento professionale con gli Anicalab appuntamenti di confronto su temi della produzione, della distribuzione e dell’esercizio; con il convegno, promosso dalle associazioni di categoria a cura di box office, i workshop “social e contenuto come strumenti di vendita per il cinema. video, blog e immagini: come usarle su facebook e instagram per incrementare gli spettatori”, firmato da Napier e “Millenials e cinema: punti di contatto digital e social: le abitudini di fruizione dei millennials e della generazione z” a cura di ZooCom.