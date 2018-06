Ecco come sarà l'ingresso ovest di Santarcangelo. Ciclabile, verde e messa in sicurezza via Emilia

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:59 - 20 Giugno 2018

È stato sottoscritto mercoledì mattina (20 giugno) il secondo accordo che rientra nel Piano operativo comunale Poc 1. L’amministrazione comunale e la società Adriauto hanno firmato l’intesa relativa all’ambito situato lungo la via Emilia ovest, nel tratto compreso tra la rotatoria all’altezza di via Santarcangelo-Bellaria e l’area che ospita l’ex concessionaria di autoveicoli.

L’intervento è finalizzato alla riqualificazione dell’area che sarà adibita a funzioni commerciali, terziarie e di servizio, contribuendo al tempo stesso a rinnovare l’ampia zona che costituisce l’ingresso ovest della città, in linea con gli obiettivi di qualità del Poc 1. È infatti prevista la cessione al Comune di una fascia di terreno lungo la via Emilia dove sarà realizzato un tratto di pista ciclabile che andrà a collegarsi da un lato con il centro urbano, e dall’altro con il percorso esistente lungo via Andrea Costa e con quello previsto dal Poc zero in via San Bartolo. Rientra nell’accordo anche la realizzazione di strade secondarie per l’accesso all’ambito da via Andrea Costa, al fine di rendere più efficiente e sicura la viabilità complessiva a ridosso della via Emilia. Tra le altre opere a carico del privato – per un importo complessivo di circa 280mila euro quale ‘contributo di sostenibilità’ – anche la costruzione di un tratto di fognatura bianca fino a Tazio Nuvolari.

L’accordo siglato con Adriauto segue quello raggiunto con la società Italpack nel marzo scorso, che consente all’azienda produttrice di impianti di confezionamento di ampliare la propria attività sul fronte della Statale Emilia Ovest cedendo, quale contributo di sostenibilità, una fascia di terreno per la realizzazione di un tratto di ciclabile lungo la Statale. Inoltre, Italpack contribuirà alla realizzazione della rotatoria all’incrocio fra la via Emilia e via Santarcangelo-Bellaria.