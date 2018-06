Rimini: reparto imballo Industrie Valentini, incontro per decidere il futuro dei dipendenti

Attualità

Rimini

| 14:56 - 20 Giugno 2018

Il futuro dei dipendenti della Prime che opera nel reparto imballo delle Industrie Valentini, al centro dell'incontro di mercoledì mattina negli uffici comunali di via Ducale, alla presenza dell'assessore al lavoro del Comune di Rimini – Mattia Morolli -dei rappresentanti dei lavoratori e delle delegazioni sindacali. Le difficoltà, per i lavoratori delle srl, da dieci anni impegnate con le Industrie Valentini, sono iniziate con l'andamento altalenate del mercato, e si sono accentuate con la crisi del Mercatone Uno. L'Amministrazione comunale, nell'ascoltare le istanze dei lavoratori e delle categorie sindacali, ha assicurato che farà la sua parte, lavorando in rete per dare maggiori certezze per il futuro delle famiglie del territorio coinvolte.