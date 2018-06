Riccione, esordio dei vigili urbani in bicicletta: 'Utili nelle zone del lungomare'

Attualità

Riccione

| 14:50 - 20 Giugno 2018

Il Corpo Intercomunale di Polizia Municipale ha inaugurato un nuovo servizio di controllo del territorio che verrà svolto da agenti in bicicletta. Le biciclette,​ in dotazione al Corpo,​ sono del tipo “mountain Bike” con i colori d’istituto bianco e azzurro, l’uniforme è quella prevista dalla legge regionale, bermuda blu, polo bianca, tennis bianche e l’immancabile casco, fondamentale presidio di sicurezza.



Il servizio sarà attivo in ore diurne prevalentemente su tutti i lungomari pedonali e ciclabili di Riccione, (Costituzione, Repubblica e Libertà), sul viale Gramsci, San Martino, e viale Dante.



Obiettivo del servizio è quello di aumentare la presenza della P.M., in un’ottica di pronta disponibilità e sempre maggiore vicinanza al cittadino, anche in aree prevalentemente pedonali, ciclabili o ciclopedonali, aree densamente frequentate nel periodo estivo, per essere a disposizione di turisti e cittadini, con il vantaggio di potersi spostare rapidamente e di raggiungere e controllare in modo capillare importanti zone della città.

Anche il rispetto dei regolamenti comunali all’interno dei giardini pubblici e aree verdi contribuirà a rendere più sicure e fruibili queste aree.



Questi controlli concorreranno anche alla promozione del rispetto delle norme del Codice della Strada, verranno infatti eseguiti nel pattugliamento in bici anche classici controlli di polizia stradale, al fine di migliorare e aumentare la sicurezza, tutelando in particolare gli utenti più deboli quali pedoni ciclisti, bambini e anziani.



L’attività degli agenti su due ruote, rapidi ed agili negli interventi, anche in aree limitrofe alla spiaggia si svolgerà in sinergia e a supporto di tutti i servizi svolti dalla Polizia Municipale e presenti sul territorio, compreso quello in spiaggia, con l’obiettivo di contribuire a scoraggiare ogni fenomeno di illegalità e degrado, compreso il commercio abusivo già fortemente contrastato da appositi servizi.



Altra priorità sarà il controllo delle piste ciclabili e il loro corretto utilizzo che non ne comprende l’occupazione con le automobili. L’azione dei “bikers” servirà a controllare capillarmente e agevolmente la fruibilità a tutti i ciclisti delle piste.



“ Il nuovo servizio di pattugliamento del territorio - afferma l’assessore alla Polizia Municipale Elena Raffaelli – che verrà effettuato nelle aree centrali della città a partire dal lungomare, la spiaggia, i parchi, i giardini pubblici e le piste ciclabili,rafforza la capillare azione di controllo che gli agenti di Polizia Municipale svolgono durante l’anno e che, necessariamente ,​ potenziano durante l’estate per far fronte ai numeri in crescita esponenziale della popolazione che con l’arrivo dei turisti si registra a Riccione. Si tratta di un’attività che, se da un lato rafforza il senso di sicurezza urbana con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di degrado e di mancato rispetto delle norme, dall’altro vuole essere un incentivo ad un maggiore uso della bicicletta. L’estensione delle piste ciclabili e il completamento di alcuni tratti, l’ultimo è quello di viale D’Annunzio, è rivolto in tal senso ad incoraggiare la mobilità lenta di adulti e bambini”.