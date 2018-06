Airbnb all'assalto della Riviera: il suo apice a Rimini con un giro d'affari da un milione e mezzo di euro

Turismo

Rimini

| 14:47 - 20 Giugno 2018

Airbnb in Romagna: un fenomeno in crescita, che nel 2017 ha generato ben 146.420 presenze sui soli cinque Comuni della Romagna capoluoghi di Provincia, conteggiando quindi anche Cesena ai Comuni di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara. Jfc, società di marketing turistico che ha svolto la ricerca, ha preso in esame anche ulteriori tre Comuni ad alta intensità turistica, vale a dire Cervia, Cesenatico e Riccione, le presenze complessive superano quota 190mila. Si tratta di flussi turistici “paralleli” a quelli ufficiali, che sono stati in grado di creare un giro d’affari, per i soli host, stimati 4 Milioni 103mila Euro, con l’ospitalità Airbnb che a Rimini raggiunge il suo apice con 1Milione 471mila Euro, seguito da Ravenna con 832mila Euro, poi Cervia (559mila Euro), Ferrara con 478mila Euro, Riccione e Cesenatico (con 284mila Euro e 241mila Euro), poi Forlì (120mila Euro) e Cesena (104mila). La stima del valore medio di vendita di ogni annuncio individua però Cervia come la destinazione a “maggiore valore aggiunto” con 95,40 Euro. A seguire, Riccione con 73,00 Euro, Cesenatico con 63,90 Euro e Ravenna con 57,70 Euro. A scendere, Rimini ha un valore medio di vendita per annuncio di 54,00 Euro, Cesena 44,30 Euro, Forlì 41,30 Euro e, per finire, Ferrara con 39,60 Euro. Nonostante il maggior numero di host sia presente nel Comune di Rimini (ben 570), è la città di Ferrara quella che ottiene percentualmente i maggiori benefici da Airbnb. Se si valuta, infatti, l’incidenza delle presenze generate da Airbnb sul totale delle presenze ufficialmente registrate, Ferrara “beneficia” di una quota aggiuntiva di ospiti pari al +5,57%, seguita da Cesena (+3,70%) e da Forlì (+2,94%). Poi Ravenna con un +1,19% e Rimini con un +1,03%. Complessivamente l’indice di internazionalizzazione è pari al 44,9%, con una prevalenza – tra gli Ospiti stranieri, in ordine di presenze – di residenti in Francia, Stati Uniti e Germania.