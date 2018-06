Sport

Rimini

| 14:40 - 20 Giugno 2018

Il Rimini F. C. rende noto di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Scott Arlotti anche per la stagione 2018-19. Per l’attaccante riminese, cresciuto nel vivaio biancorosso, sarà il terzo campionato consecutivo con la casacca a scacchi della prima squadra. Per il classe ’99 nelle ultime due stagioni 67 presenze impreziosite da 10 centri.