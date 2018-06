Riccione, muro Trc in viale Portovenere, al via i lavori di piantumazione

Attualità

Riccione

| 14:13 - 20 Giugno 2018

Sono state messe a dimora mercoledì mattina le essenze arboree per la copertura del muro del Trc in viale Portovenere. Dopo aver provveduto la scorsa settimana alla sistemazione e ripulitura dell’area, lunga 110 metri, realizzato l’impianto di innaffiamento e allestita l’aiuola per la piantumazione, Geat andrà a realizzare un’opera di inverdimento verticale con piante di edera.

“ Una rivalutazione estetica che andrà a mitigare l’impatto del paesaggio urbano e ambientale intaccato dalla presenza del muro di cemento del trc - afferma l’assessore all’ambiente e ai lavori pubblici Lea Ermeti - . Dopo la riqualificazione del viale con nuova illuminazione e pavimentazione di porfido e il potenziamento della illuminazione con lampade a led, prende forma il Green Wall. Le essenze scelte serviranno a schermare la parete e a renderne migliore l’aspetto anche dal punto di vista del decoro urbano”.



Il progetto è stato preceduto da incontri dell’amministrazione comunale nei mesi scorsi e condiviso con i residenti. Dopo Viale Portovenere, la stessa tipologia di intervento verrà riproposta in viale Rimini così da rendere omogenea l’operazione di copertura e rendere più gradevole dal punto di vista estetico la struttura del muro. Contestualmente nei punti di maggiore impatto visivo, e dove risulti essere impossibile il posizionamento di nuovo verde, verranno inserite opere di arte urbana, al vaglio della Giunta, da condividere in seno alla maggioranza.