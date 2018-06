Novafeltria, aperitivo e degustazioni romagnole a favore dei giardini del centro storico

Eventi

Novafeltria

| 12:07 - 20 Giugno 2018

Un aperitivo per riqualificare i giardini pubblici del centro di Novafeltria. Appuntamento mercoledì sera alle 19 nella terrazza del B&B di Villa Magda per "Aperiprimo". Una serie di serate a tema per gustare piatti tipici fuori regione e anche esteri. Si partirà con la cucina "di casa": lasagna al forno, grigliata, piadina formaggi, accompagnata dal vino della cantina Ottaviani, con la musica del giovane Dj Lorenzo Ballarini. Ingresso 10 euro. Per informazioni 338-9956221

Il ricavato della serate sarà destinato per la riqualificazione dei giardini pubblici del Centro Storico di Novafeltria.

Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 27 con l'Aperipizza, Birra Viola con il musicista "Tory on the road".

Si consiglia la prenotazione.