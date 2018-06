Volley B2 femminile, la Stella Rimini piazza un colpo da novanta: l'opposto Federica Nasari

Sport

Rimini

| 12:02 - 20 Giugno 2018

La Stella Rimini ha rotto gli indugi e si iscrive al campionato di serie B2 femminile. Il tecnico è Fabio Comanducci, che arriva dalle giovanili, ex vice di Biselli e vice di Galli nel Riviera Volley. Il primo acquisto è Federica Nasari, classe 91, (nella foto col numero 13 al centro) in forza nella stagione appena terminata alla Battistelli, un opposto i cui punti di forza sono l’attacco e il muro. Federica vanta già due esperienze in A2, oltre che con la Battistelli con la Pomì Casalmaggiore. Nel curriculum di Federica (Trilly per gli amici) ci sono la B1 prima a Chieri, Marsala, Pavia, Maglie e Ravenna con la quale ha vissuto la promozione in A2. Insomma, un colpo grosso.

La società si sta muovendo per assicurarsi qualche altro colpo di mercato da inserire in una squadra già molto competitiva. Rimarranno le centrali Costantino e Gugnali, le bande Bologna, Francia e Mazza e la palleggiatrice Ambrosini. Dal titano arriva Giulia Tomasucci. Quanto a Chiara Morosato è stato affidato il coordinamento tecnico, si vedrà se sarà ancora in campo come giocatrice.

RIVIERA VOLLEY Confermata la centrale Cecilia Nicoletti (1995). L' Acerboli di Sant'Arcangelo rinnoverà anche per la prossima stagione il prestito al RivieraConfrmata anche Elisa Piastra, altra promessa del vivaio, palleggiatrice del 2001, che ha saputo servire molto bene le attaccanti del Riviera nel vittorioso campionato di serie D.













Confermata anche la centrale Cecilia Nicoletti (1995). L' Acerboli di Sant'Arcangelo rinnoverà anche per la prossima stagione il prestito al Riviera, e la Ceciu avrà le sue chances di trovare spazio nel difficile campionato di B2. Daje Ceciu