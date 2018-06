Revisione delle partecipate, comune di Rimini vende le azioni Amfa, azienda farmacie comunali

Attualità

Rimini

| 11:43 - 20 Giugno 2018

Prosegue il piano di revisione delle partecipate del Comune di Rimini. E’ in pubblicazione da mercoledì sul sito internet di Rimini Holding il bando per la vendita di 2.896.796 azioni di Amfa, l’azienda delle farmacie comunali. Il pacchetto di azioni rappresenta l’intera quota detenuta dal Comune di Rimini, pari al 25% del capitale sociale attuale, per un valore nominale complessivo di 2.896.796 euro. Il corrispettivo offerto dovrà essere superiore all’importo minimo di 2.355.000 euro, posto a base di gara.

La dismissione da parte di Rimini Holding della quota di azioni di Amfa è una delle operazioni previste dal piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini, approvato nel settembre dello scorso anno dal Consiglio Comunale, e che ha come obiettivo quello di ottimizzare i costi e di rendere più efficiente la gestione degli organismi partecipati detenuti da Comune e Holding. L’incasso derivante dalla vendita sarà utilizzato per l’anticipata estinzione parziale del mutuo acceso con Monte dei Paschi di Siena. Il Comune di Rimini manterrà comunque il “diritto di prelazione” sulle future farmacie comunali che apriranno sul territorio.

Le offerte per l’acquisto delle azioni di Amfa dovranno essere redatte come tassativamente indicato negli atti di gara e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del 03/08/2018, a Rimini Holding s.p.a. - Corso d’Augusto 154 - 47921 RIMINI. Il bando di gara integrale, con tutti i documenti di gara, è pubblicato sul sito internet di Rimini Holding s.p.a. www.riminiholding.it, (sezione “Bandi di gara e contratti”).