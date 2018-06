Nuoto, soddisfazioni e piazzamenti per gli atleti del Garden Rimini: Piccinini è bronzo

Sport

Rimini

| 11:13 - 20 Giugno 2018

Fine settimana di grandi soddisfazioni per gli atleti della scuola nuoto Garden impegnati a Pesaro e Imola in due differenti manifestazioni dove hanno brillato le stelle di Davide Spinelli e Cristian Piccininni.

Partiamo da Imola dove gli esordienti B e A allenati dai tecnici Angela Tartaglia e Davide Deluca erano impegnati nelle finali Regionali: qua è giunta la stupenda medaglia di bronzo per il giovanissimo Cristian Piccininni classe 2008 Es. B primo anno nei 400 stile libero chiusi in 5’25”5 che rappresenta il nuovo record Sociale. Da segnalare che Cristian gareggiava con atleti di un anno più grandi di lui e questo non è un fattore da poco in particolare nelle categorie più giovani; per lui anche un quarto posto nei 200 stile in 2’36”7.

Vanno inoltre segnalate le belle prove in finale di Giovanni Mainardi nei 100m farfalla in 1’30”6, Lorenzo Tomassini nei 100 rana in 1’35”5 e Lorenzo Leonardi 200 stile in 2’44”5.

“Stiamo lavorando bene con gli esordienti B ed A, e questi primi riconoscimenti a livello regionale ci gratificano particolarmente ,il nuoto è fatto di spazi, e noi cerchiamo in tutti i modi di mettere nelle condizioni ideali i nostri atleti “ commenta Fabio bernardi DS della Polispotiva Garden Rimini

Nello stesso fine settimana, al Rossini Swim Cup 2018, manifestazione Internazionale di nuoto che si è svolta a Pesaro in vasca olimpionica, bellissima prestazione di Davide Spinelli, il “capitano” della Polisportiva Graden Rimini che ha raggiunto la prestigiosa finale dei 100 stile libero giungendo poi quarto con il brillante tempo di 54"45 alle spalle di quotatissimi atleti di livello assoluto come Nandor Nemeth ( medaglia di bronzo con la staffetta 4 x 100 stile libero ai Campionati Mondiali di Budapest), Alessandro Bori e Stefano Di Cola atleti Nazionali Assoluti convocati per gli Europei di Glasgow 2018.

Nelle foto: Piccininni sul podio dei Regionali e Davide Spinelli