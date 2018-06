Lavorare d'estate in Riviera, arriva "Diritti alla stagione", i sindacati contro le irregolarità

Attualità

Rimini

| 11:09 - 20 Giugno 2018

Tremila i manifesti pronti che saranno affissi a partire dai prossimi giorni nei 14 comuni dei 110 km di costa della regione. Per rilanciare l'iniziativa Cgil e Filcams contro il lavoro irregolare, nel Distretto turistico della Riviera emiliano romagnola.

"Diritti alla Stagione" nel 2018 incentra il messaggio comunicativo sul tema del rispetto del lavoro nel turismo. Sui manifesti che ritraggono un cameriere, un barista, una addetta ai piani e una cuoca campeggerà la scritta “Se vuoi il mio lavoro rispettami” e l'hashtag #LaGiustaPaga simboleggiando così la necessità di dare dignità a lavoratori troppo spesso sottopagati e vittime di sfruttamento.

"Anche il “contratto” di governo va nella direzione sbagliata." dicono i sindacati "L'ipotesi di reintroduzione dei “voucher”, fortemente limitati nella scorsa Legislatura dopo la presentazione dei referendum sociali della CGIL per i quali si sono raccolti oltre un milione di firme, determina non solo una cesura democratica nel Paese ma anche la reintroduzione di uno strumento largamente abusato nel turismo che ha fortemente danneggiato le lavoratrici e lavoratori.

Inoltre i lavoratori del Turismo, già penalizzati dalla Naspi, che così come oggi non tutela il reddito di una categoria di addetti fortemente fragili come gli stagionali, subiranno un ulteriore danno con l'ipotesi di riforma previdenziale, la famosa “quota 100”, se non si terrà conto della necessità di riconoscere i periodi di discontinuità presenti nel lavoro turistico.

Per ultimo, il capitolo Turismo così come presentato dal Governo è del tutto insufficiente per determinare uno sviluppo del settore che tenga conto della complessità e capillarità delle realtà turistico-ricettive italiane interrompendo il percorso positivo che poteva determinare il Piano Strategico Nazionale del Turismo, frutto anche di una condivisione con le parti sociali."

Cgil e Filcams saranno presenti per tutto il periodo estivo, con punti informativi, banchetti e gazebo, nelle principali località turistiche della Riviera.