Riccione, maltratta e picchia la moglie, in carcere 55enne bergamasco

Cronaca

Montecolombo

| 10:44 - 20 Giugno 2018

Maltratta e picchia la moglie, arrestato 55enne a Montescudo-Montecolombo. I Carabinieri hanno messo le manette ai polsi di un 55enne originario di Bergamo ma da tempo residente in Valconca. L'uomo è destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 18 giugno dal Gip del Tribunale di Rimini. Secondo quanto appurato l'uomo avrebbe in più occasioni maltrattato e picchiato la moglie, una riccionese sua coetanea. I ripetuti atti di violenza si sono fermati quando la donna ha deciso di denunciarlo ai Carabinieri. Per l’uomo sono così scattate le manette e si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Rimini.