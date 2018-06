Ancora arresti dei Carabinieri al Parco della Pace di Cattolica: manette per spacciatore e clandestino

Cronaca

Cattolica

| 10:33 - 20 Giugno 2018

Non c'è pace al "Parco della pace" di Cattolica, ancora arresti dei Carabinieri. Martedì a finire in manette un 30enne nato a Roma e residente a Cattolica. Addosso aveva due dosi di eroina (0,6 grammi) pronte per lo spaccio, due fiale ed una compressa di metadone, un coltello a serramanico, una cartuccia calibro 7,65 e 50 euro ritenuti provento dello spaccio. Arrestato anche un 26enne senegalese clandestino, in Italia senza fissa dimora. Nel corso dell'identificazione ha fornito generalità false.

Le operazioni di controllo sono state eseguite dagli uomini del Tenente Antonino Miserendino, sotto le direttive del Comando della Compagnia Carabinieri di Riccione – guidata dal Capitano Marco Califano.

“Restituire intere aree della città – ed in specie luoghi pubblici come parchi, ville ed altri siti di aggregazione – alla serena e sicura fruizione della popolazione, costituisce un dovere primario, oltreché una indifferibile priorità ai quali, con la nostra quotidiana azione, cercheremo di rispondere tempestivamente sia su Cattolica che negli altri centri della provincia ove insistono nostri comandi. Puntiamo, come sempre, anche in questo caso, molto sulla collaborazione del cittadino, che, anche nel caso del “parco della pace”, ci aveva fatto pervenire numerose segnalazioni, poi prontamente valorizzate dagli uomini della Tenenza”, questo il Commento del Comandante della Compagnia di Riccione, in una nota ufficiale dei militari del Comando di Viale Sirtori.