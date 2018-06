Scomparsa di Ivan Bartolini, oggi i funerali, sindaco di Novafeltria proclama il lutto cittadino

Attualità

| 09:14 - 20 Giugno 2018

Saranno celebrati oggi alle 15:30 i funerali di Ivan Bartolini, titolare del bar gelateria di Novafeltria che porta il suo nome, improvvisamente scomparso lunedì mattina all'età di 50 anni.

La notizia ha suscitato grande cordoglio in tutta la comunità, che si è stretta attorno alla famiglia e che, martedì sera, ha partecipato al rosario, riempiendo oltre misura la chiesa di Novafeltria. Molte persone sono rimaste all'esterno.

Per la durata dei funerali il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini ha proclamato il lutto cittadino. Anche le bandiere degli uffici pubblici saranno esposte a mezz'asta. "Ritenendo conforme, ai sentimenti della popolazione di Novafeltria la partecipazione alla scomparsa dell’amico Ivan Bartolini avvenuta prematuramente suscitando immenso dolore e commozione" si legge nella nota del comune, si è "ritenuto doveroso, interpretando i sentimenti di angoscia dell’intera comunità e di vicinanza alla famiglia colpita da una così drammatica perdita, proclamare il lutto cittadino in segno di partecipazione".

"I cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività rumorose o che possano intralciare il rito funebre in segno di raccoglimento e di rispetto ed in particolare i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in occasione delle esequie".