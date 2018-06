Rimini, brusco stop per Venturini: tanta la concorrenza. E allora spunta l'ex Santarcangelo Oneto

Sport

Rimini

| 21:56 - 19 Giugno 2018



Proprio quando sembrava in dirittura d’arrivo la firma del difensore Venturini, protagonista di un bel campionato al Ravenna, è arrivata una brusca frenata. Il giocatore ha tantissimi pretendenti – ultime in ordine di tempo Pordenone e Alessandria - e dunque l’affare è per il momento congelato. Anche per Giovanni Rossi la trattativa si è bloccata e dunque crescono le possibilità che ritorni Di Nicola anche se tra domanda e offerta c’è una differenza da limare. Tra le altre piste, allora, ecco che spunta quella di Luca Oneto, classe 1996, scuola Entella, poco utilizzato al Sud Tirol (5 presenze), ma l’anno prima protagonista di una bella stagione al Santarcangelo (25 presenze) e in precedenza alla Lavagnese in serie D (37 presenze e tre gol). Per l’attacco sempre calda la candidatura di Michele Volpe del Frosinone, ma il ds Giannitti s’è preso una pausa di qualche giorno prima di intavolare ogni trattativa. Se il Cesena fallirà come è probabile alcuni giocatori attualmente in prestito potrebbero entrare nle mirino del club biancorosso.

Tra gli ex Vesi è richiesto dal Forlì, che vuole anche Ambrosini conteso pure dalla Recanatese allenata da Marco Alessandrini.



LE ALTRE Il Ravenna ha annunciato il rinnovo del difensore e capitano Tommaso Lelj (classe 1985). E’ saltato il passaggio di proprietà del Fano ad un gruppo romano. Il presidente Claudio Gabellini ha affermato in una nota ufficiale che non vi erano le condizioni necessarie per raggiungere costruttivamente tale obiettivo ed ha dato mandato al segretario Marco Minardi di procedere alla iscrizione della società al campionato 2018/2019. Sfuma la panchina della Casertana per Mauro Antonioli: ci si siede Gaetano Fontana.

Stefano Ferri