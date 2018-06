Rotaract Club Rimini, passaggio delle consegne fra Sarti e D'Ambrosio

Attualità

Rimini

| 20:47 - 19 Giugno 2018

Si è svolta nel suggestivo giardino dei salici di Palazzo Guidi la cerimonia di Passaggio delle Consegne del Rotaract Club di Rimini tra Maria Elisabetta Sarti ,presidente uscente, e Martia D'Ambrosio ,presidente subentrante. Alla cerimonia hanno partecipato non solo autorità Rotaractiane, Maria Silvia Esposito RRD incoming Distretto 2072, Andrea D'Ambrosio RRD Designato del Distretto 2072, il co-prefetto Distrettuale Eleonora Maria Guarini, i presidenti dei Rotaract Club vicini ed amici, ma anche i Presidenti incoming del Rotary Club di Rimini Fabio Scala e del Rotary Club Riviera Maurizio Temeroli, sintomo di vicinanza e collaborazione. Maria Elisabetta Sarti ha ricoperto l'incarico per ben due anni, riuscendo con la sua dedizione a raggiungere gli obiettivi di crescita. A Martia D'Ambrosio un grande in bocca al lupo per l'anno da presidente di un Club che si sta sempre più contraddistinguendo per le numerose attività svolte e per l'entusiamo profuso.