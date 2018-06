'Le Rotonde di Rimini' sbanca sui social: più di 13mila visualizzazioni. Luca Urbinati fa il verso a Thegiornalisti

Attualità

Rimini

| 19:45 - 19 Giugno 2018

Si chiama Luca “Lux” Urbinati. E’ un cantautore riminese della nuova generazione, di quelli che sgomita su youtube, instagram, facebook, la nuova frontiera per sfondare nel panorama musicale dove le case discografiche dettano legge. E’ della classe 1994, proprio come Fabio Rovazzi, sbarcato addirittura sul set, un po’ il suo mito “anche se lui – spiega Urbinati – è nato youtuber e poi ha sfruttato la scia dei social ed è diventato musicista mentre io sto facendo il percorso inverso: uso i social per far conoscere la mia musica. E’ intelligente, Rovazzi, un re del marketing. Mi piacerebbe un sacco collaborare con lui”.

Ebbene, Luca è il protagonista della hit estiva di 2’ 54” in un video di 3’20” “Le Rotonde di Rimini”, che segue “Un Natale Vegano” del dicembre 2017, un video che ha spopolato sui social e internet con 250mila visualizzazioni. Il secondo pezzo viaggia ora sui 13mila contatti e l’aria che tira dice che sarà un successone.

Luca Urbinati, “Le Rotonde di Rimini” è la risposta al tormentone “Riccione” di Thegiornalisti?

“Diciamo che mi sono ispirato a loro, a questi ragazzi romani che cantano un inno a Riccione. ‘Riccione sì e Rimini no?’ mi sono chiesto. Non ho nulla contro Riccione, mi sembrava giusto parlare della mia città e che a farlo fosse un riminese. Spero che anche il mio pezzo possa diventare un tormentone estivo e magari di poter entrare in contatto con Thegiornalisti”.

Cosa è per te la musica?

“Mi sono diplomato all’Itis, in elettronica. Nella vita faccio l’operaio, ma ho il pallino della musica. Suono la chitarra, studio canto, sono iscritto alla West London University: mi segue un insegnante di Rimini che si è diplomato lì, do gli esami a distanza per prendere il diploma in popular music. E pazienza se in Italia non è riconosciuto. A me serve per crescere, imparare. Suono anche in strada”.

La sua ambizione?

“Arrivare a farmi conoscere ad un pubblico il più vasto possibile e poi trasformare l’hobby della musica in una professione, cioè fare il cantautore. Per ora sarebbe fantastico che solo per un minuto tutte le barche alla Molo di sabato 30 giugno mettessero su il mio brano in contemporanea. Sarebbe una gran figata”.

Quanto sono importanti i social?

“Tantissimo. Io ho il canale Youtube, la pagina fb, intagram. Più hai visualizzazioni, più riesci a farti conoscere, più hai possibilità che tu venga cercato per le serate, entrare in progetti, trovare un produttore”.

Pensa di partecipare alla trasmissione Amici?

“E’ una idea, ma comunque alla fine sei tu che devi andare avanti con le tue forze. In questi anni sono venuto a contatto con personaggi importanti che mi hanno dato i giusti consigli”.

Il messaggio della canzone qual è?

“Descrivo simpaticamente i ragazzi riminesi e non solo, la loro impaziente attesa per l’arrivo dell’estate: cosa fare per farsi trovare pronti, dalla dieta alla palestra, buoni propositi che non riescono a mantenere. E allora, alla fine – come dice il ritornello – me la tiro un’ altra volta. Voglio dire che per divertirsi non serve seguire quello che ti impongono i luoghi comuni”.

E le rotonde in tutto questo che c’entrano?

“Quando parli di Rimini non puoi non parlare delle rotonde. Sono una figata. Eliminati i semafori, ci siamo evitati delle belle sudate. So che il sindaco Gnassi ha condiviso il video, sono molto contento”.

Lei fa tutto da solo?

“In 'Un Natale Vegano' sì. Nel video sono a casa mia, coi miei parenti. Ho scritto testo e musica, ho cantato la canzone, completato l’arrangiamento in studio con Marco Giorgi e Simone Oliva. Dietro c’è un lavoro grande. Ne 'Le Rotonde di Rimini' mi hanno aiutato dai ragazzi di Caimano Video Agency: Simone Bertozzi, Michele Abbondanza e Mario Olivieri. Il secondo lavoro è più professionale, una canzone vera, pop, carica di ironia. Il mio stile è più marcato. Il primo più semplice mi è servito per attirare l’attenzione, farsi due risate”.

Stefano Ferri