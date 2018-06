Cattolica: spaccio al 'Parco della Pace', vende droga a tre giovani del luogo. Arrestato nigeriano

Cronaca

Cattolica

| 17:15 - 19 Giugno 2018

E’ finito in manette per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti un 43enne di origini nigeriane: a far scattare il controllo da parte dei carabinieri della Tenenza di Cattolica sono state le numerose segnalazioni circa movimenti sospetti al Parco della Pace, in via Francesca da Rimini. L’uomo, pedinato dai militari e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una decina di grammi di marijuana, suddivisi in dosi già pronte allo spaccio. Contestualmente sono stati controllati e segnalati come assuntori tre giovani del posto, trovati in possesso di tre grammi tra marijuana e hashish.