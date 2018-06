Verucchio, tassa sui rifiuti: sconti in bolletta per chi usa la stazione ecologica

Attualità

Verucchio

| 16:52 - 19 Giugno 2018

Nei prossimi giorni i contribuenti di Verucchio riceveranno, come consuetudine, l’invito al pagamento della tassa sui rifiuti (Tari) relativa al 2018, contenente due importanti novità. La prima consiste, per coloro che ne hanno fatto richiesta, nella ricezione del documento direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica PEC e/o Mail; con questa modalità l’Amministrazione comunale mira ad ottenere un notevole risparmio di spese postali e di consumo della carta, con effetti positivi anche per l’ambiente. La seconda novità consiste nel riconoscimento di una riduzione della Tari a favore dei contribuenti che hanno conferito nell’anno 2017 i rifiuti presso la stazione ecologica attrezzata (SEA) di Villa Verucchio. La suddetta agevolazione, riconosciuta per importi superiori ai 12 euro come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate, decorre dall’anno 2017 e ha come obiettivi quelli di incentivare il conferimento dei rifiuti in forma differenziata e contrastarne l’abbandono. I contribuenti che troveranno la riduzione già inserita nel conteggio finale dell’imposta sono 359, a fronte dei 1.429 che complessivamente si sono recati presso la stazione ecologica.

“Con questa iniziativa” precisa L’Assessore all’ambiente ed al bilancio Roberto Sandon “l’Amministrazione comunale di Verucchio auspica una sempre più proficua partecipazione dei Cittadini a favore della raccolta dei rifiuti, al rispetto dell’ambiente e al miglioramento del decoro urbano”.